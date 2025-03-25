Изначально самая большая проблема была в поставленных задачах. Наши руководители просто не пришли на встречу с командой, не обозначили цели на сезон. Куда мы идем, какие у нас ориентиры. Было шоу с болельщиками. Я как главный тренер и наш спортивный директор сказали напутственные слова. И на этом все. То есть команда даже не знала, нужно ли ей бороться за плей-офф, за какое-то определенное место в таблице. Нам тупо не дали никаких объяснений. Считаю, это был определяющий момент в сезоне. Команда не поняла, зачем мы собрались. Вот так.