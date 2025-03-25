— Как оцените прошедший сезон? Что удалось сделать, что не получилось?
— Перед стартом сезона смотрели вперед с оптимизмом. Да, нам не хватало первого звена и первой пары защитников. Были некоторые проблемы с вратарями. Результаты получились скомканными.
— Насколько команда отвечала вашим требованиям? Что удалось донести до ребят по ходу сезона?
— Система игры по сравнению с предыдущими моими годами работы в «Сочи» поменялась. Считаю, что в лучшую сторону. Мы лучше контролировали среднюю зону, лучше шли в форчек (прессинг в зоне атаки. — Прим. «СЭ») в зависимости от нашей физической формы.
Изначально самая большая проблема была в поставленных задачах. Наши руководители просто не пришли на встречу с командой, не обозначили цели на сезон. Куда мы идем, какие у нас ориентиры. Было шоу с болельщиками. Я как главный тренер и наш спортивный директор сказали напутственные слова. И на этом все. То есть команда даже не знала, нужно ли ей бороться за плей-офф, за какое-то определенное место в таблице. Нам тупо не дали никаких объяснений. Считаю, это был определяющий момент в сезоне. Команда не поняла, зачем мы собрались. Вот так.
— Не было у вас ощущения, что для определенных руководителей клуба команда существует для галочки?
— Так это происходит на протяжении поcледних 7−8 лет. Это даже не предмет для обсуждения. Это факт! Команда существует, были финансовые проблемы, с ними как-то боролись. Что-то получалось, что-то нет. Но спортивная составляющая у «Сочи» уже давно отсутствует. Клуб не имеет спортивной цели. «Прожили год — нормально, проживем следующий, будет еще лучше».
— Вы ведь подписывали контракт на два сезона? С целью построить нормальную команду, имея на руках, положа руку на сердце, коллектив уровня середняка ВХЛ.
— У нас масса игроков, человек пять, кто превысили все свои персональные рекорды по очкам, заброшенным шайбам, показателю «плюс-минус». Костяк у нас на будущее собирался неплохой, мы знали, с кем мы пойдем в следующий сезон. Понимали, кто нам нужен для усиления. То, что произошло сегодня (разговор состоялся 24 марта. — Прим. «СЭ») — это небольшой шок. Само известие об отставке я переживу, мне уже всякое удалось повидать.
— Чье это было решение?
— Мне сказал об этом мистер Воропаев (генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев. — Прим. «СЭ»). Он сказал, что у меня нет искры, драйва и нужно разорвать контракт.
— У человека, выигравшего Олимпийские игры и два раза Кубок Стэнли, нет драйва?
— Ну видите, получается, что нет! Объяснение было такое: «Хоккей меняется, а драйва у вас нет».
— Вы разговаривали с менеджментом? Просили как-то усилить команду, поработать на трансферном рынке?
— На протяжении всего сезона мы пытались усиливаться, но в силу того, что наш пол зарплат не позволял нам делать большие траты, ориентировались на внутренние резервы. Повышали контракты лидерам на будущее, избавляясь от балласта, игроков, которые пересидели в команде и почувствовали «южный стиль», где никому ничего не нужно. Но этих усилий было недостаточно. Искали игроков более высокого класса, но не смогли их приобрести.
— Насколько этот так называемый «южный стиль», на ваш взгляд, поразил руководство клуба?
— Мы несколько раз пытались ввести какую-то систему поощрения игроков. Создать подобие базы, где они могли бы приходить вечером до игры накануне матча или оставаться после раскатки в игровой день, чтобы иметь полноценный сон, полноценное питание. Но ничего этого мы продвинуть не смогли вследствие того, что финансово клуб не мог себе этого позволить. Если вы заметили, наши самые успешные игры мы проводили именно на выезде, где находились все вместе, где вместе нормально питались, отдыхали. Дома такие условия клуб создать не сумел, и тренерский штаб не мог ничего с этим поделать.
— Каким вы видите будущее «Сочи» при нынешнем руководстве?
— Не имею понятия. Очевидно, что бюджет нужно хотя бы немного увеличить. Нужно наладить правильный контроль над командой именно дома, в Сочи. Тогда можно рассчитывать хоть на какой-то результат.
— Что планируете делать дальше?
— В настоящий момент собираюсь домой к семье. И дальше уже отталкиваться от предложений. Если будет возможность вернуться в КХЛ, с удовольствием это сделаю. Энергии у меня полно, идей тоже.
Дмитрий Барулев