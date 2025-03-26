Прохор Полтапов: Надо прибавлять в хоккейной злости, агрессии и борьбе за нейтральные шайбы

— Да не то что пережили момент… Такое в спорте случается, и ты не должен зацикливаться на одном игроке. Да, с Абрамовым была хорошая связка, хорошая химия — мы друг друга понимали. Но мы с Максом, что, должны были перестать играть, когда Виталик получил травму? Нет, продолжали работать. Понимали, что всё в наших руках. Тем более мы с Сорычем продолжали играть вместе — надо было просто кого-то к нам поставить третьим.