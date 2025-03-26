Владимир Юрзинов-младший: «От ухода из “Трактора” остался неприятный осадок. Но на Гатиятулина зла не держу»

С 2020-го у меня было одно предложение из КХЛ. Дал согласие, а на следующий день прочитал в интернете, что команду возглавил другой тренер. Но все равно остаюсь оптимистом. Думаю, скоро снова буду востребован. Я не раскисаю, держу себя в форме, постоянно смотрю КХЛ ТВ. Причем не как зритель — выхватываю глазом, что у команды с игрой в большинстве. Что с обороной. Как выходят из зоны. Каждого хоккеиста знаю не только по фамилии — по году рождения!