Владимир Юрзинов-младший: «От ухода из “Трактора” остался неприятный осадок. Но на Гатиятулина зла не держу»

1 — Круглые даты в вашей семье идут по пятам. В сентябре 2024-го родители справили бриллиантовую свадьбу, 60 лет. 20 февраля отцу — Владимиру Юрзинову-старшему — исполнилось 85. Теперь у вас юбилей…
— А в июне еще и жемчужная свадьба — с Ириной 30 лет вместе. Как видите, мы, Юрзиновы, однолюбы.
Ну, а дни рождения у нас не принято отмечать. Из-за работы, которая и для отца, и для меня всегда на первом месте. Когда ты главный тренер и чемпионат в разгаре, мысли только о хоккее. К тому же привыкли, что постоянно в разъездах, график насыщенный, на посиделки времени нет. Лишь в отпуске есть возможность спокойно собраться всей семьей.
У меня-то пока пауза в карьере, а отец занимает в СКА должность советника, он то в Петербурге, то в Швейцарии. Общаемся в основном по телефону. Но летом в Москве обязательно встретимся и вот тогда уже отпразднуем все: бриллиантовую свадьбу, жемчужную, оба юбилея…
2 — Месяц назад Юрзинов-старший произнес: «Я не курю, давно перестал выпивать. По утрам в любую погоду 45 минут хожу пешком». Вы тоже ведете здоровый образ жизни?
— Да. Году в 2000-м, насмотревшись на отца, начал ходить по пять километров в день. А сейчас, когда свободного времени больше, могу и «десятку» пройти. Правда, не каждое утро — три-четыре раза в неделю.
С сигаретами завязал семнадцать лет назад. Дочка еще была маленькая, часто повторяла: «Папа, бросай курить». И 18 мая 2008-го, когда наша сборная выиграла чемпионат мира в Квебеке, я наконец решился. Переполнял такой восторг, что сказал себе: «С завтрашнего дня — ни одной затяжки!» Чуть-чуть помучился, а потом все, как отрезало.
Что же касается алкоголя, то я никогда не злоупотреблял. Если есть повод, с удовольствием выпью пару бокалов красного вина, не более. Предпочитаю грузинское — Мукузани и Киндзмараули.
3 — Почему вы уже пять лет без работы?
— Честно? Сам задаюсь этим вопросом — и не нахожу ответа. Злюсь, обижаюсь, ворчу… Безумно скучаю по куражу и адреналину, которые приносит тренерская профессия. Их ничто не заменит.
С 2020-го у меня было одно предложение из КХЛ. Дал согласие, а на следующий день прочитал в интернете, что команду возглавил другой тренер. Но все равно остаюсь оптимистом. Думаю, скоро снова буду востребован. Я не раскисаю, держу себя в форме, постоянно смотрю КХЛ ТВ. Причем не как зритель — выхватываю глазом, что у команды с игрой в большинстве. Что с обороной. Как выходят из зоны. Каждого хоккеиста знаю не только по фамилии — по году рождения!
4 — Может, вы просто не умеете работать локтями?
— Ну… В жизни-то я спокойный. А в команде — жесткий, требовательный. Могу напихать, повысить голос. Вот в закулисной борьбе и впрямь не силен. Я — тренер, занимаюсь исключительно хоккеем. На интриги, подковерную возню, поиск врагов себя не расплескиваю. Все это вызывает отторжение. Наверное, в каких-то ситуациях стоило действовать по-другому.
Но вообще на руководителей мне везло. В Ярославле быстро нашел общий язык с Юрием Яковлевым, в Уфе — с Муртазой Рахимовым, в Нижнем Новгороде — с Валерием Шанцевым. С ними в любой момент можно было встретиться, все обсудить. Они великолепно разбирались в хоккее, хорошо чувствовали людей, пресекали на корню внутриклубные интриги.
Да и с руководством «Куньлуня» сохранились теплые отношения. Я же первый тренер в истории этого клуба. Когда летом 2016-го меня назначили, там еще не было ни-че-го. Ни формы, ни тренировочных маек, ни инвентаря.
За месяц собрали команду с нуля — при очень скромном бюджете. Весь сезон обойма была минимальная, ровно четыре пятерки. Плюс базировались мы тогда не в Мытищах, а в Китае, кучу времени тратили на перелеты. Тем не менее решили задачу и пробились в плей-офф.
5 — Ваша последняя команда — «Трактор» в сезоне-2019/20. Почему там не задержались?
— Конечно, я не предполагал, что в Челябинске так все быстро закончится. Пригласили меня в ноябре. Сразу столкнулся с большими сложностями, многое пришлось перестраивать на ходу. Отсюда и череда поражений. В дальнейшем ситуация наладилась, «Трактор» показывал достойную игру. Но поезд уже ушел. Думаю, после Нового года вопрос с моим преемником (Анваром Гатиятулиным. — Прим. «СЭ») был решен.
6 — Все провернули за вашей спиной?
— Нельзя так говорить! Ни в коем случае! Жизнь по-разному складывается. Для кого-то удачно, для кого-то не очень — как для меня применительно к этой истории…
На Гатиятулина зла не держу. Он ведь челябинский, воспитанник «Трактора», с родным клубом мог обсуждать что угодно. Да, у меня остался неприятный осадок, но это уже издержки профессии. К сожалению, не всегда тренерский путь усеян розами. Чаще вынуждены ходить по шипам.
7 — В 90-е вы успешно тренировали «Ильвес» и «Эссят». За последние годы были предложения вернуться в финский хоккей?
— Да, но приоритет для меня — КХЛ. Еще звали в сборные из низших дивизионов. Сначала в Боснию и Герцеговину, потом в Турцию. Отказался. Краткосрочные проекты, от силы на два месяца — это лотерея.
8 — За какой командой в КХЛ вам сейчас особенно интересно наблюдать?
— За «Локомотивом», «Металлургом», «Трактором» и «Северсталью». Вот эта четверка выделяется по качеству игры. Мне импонирует работа Игоря Никитина, Андрея Разина, Бенуа Гру и Андрея Козырева. Команды у них с точки зрения стиля совершенно непохожи. Чем и привлекают.
9 — Для многих «Локомотив» — претендент номер один на победу в Кубке Гагарина. Согласны?
— Да. В Ярославле четко выстроена клубная вертикаль — от руководства до тренерского штаба. Никаких шараханий, все объединены общей целью. Полное понимание, как добиться результата.
Состав стабильный, есть и опытные бойцы, и талантливая молодежь. А главное, Никитин — тренер сильный, системный. Замечая в игре своей команды какие-то недочеты, сразу старается их исправить.
10 — Кто из игроков в этом сезоне восхитил?
— В СКА на виду Никишин и Демидов, а в «Тракторе» — Шабанов, ставший третьим бомбардиром лиги. Мне очень нравится этот парень, манерой игры напоминающий Капризова. Люблю техничных и умных хоккеистов, которые на льду принимают нестандартные решения, могут сделать гол из ничего.
Все трое — яркие личности с огромным потенциалом. Если летом уедут в НХЛ, уверен, и там себя проявят.
11 — Вы обожаете театр. Лучшая постановка, которую видели?
— Из последних? «Контрабас» в МХТ. В главной роли — Константин Хабенский. Потрясающий спектакль! А когда был жив Ширвиндт, несколько раз ходили с женой на «Орнифль». Александр Анатольевич играл блистательно. Вообще «Сатира» и «Ленком» — мои любимые театры, пересмотрел там практически весь репертуар.
Еще дважды был на концертах гениального Дениса Мацуева — в Уфе и Новосибирске, где в те годы работал. Если представится возможность услышать его в третий раз, не упущу. Поверьте, это фантастическое удовольствие.
12 — Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последний год?
— «Доктор Живаго». Я всегда много читал, но в молодости роман Пастернака почему-то прошел мимо меня. А тут появилось свободное время, открыл — и не смог оторваться.
Если говорить о книжках, я абсолютно всеядный. Сегодня читаю что-то из русской классики, завтра — Дэна Брауна или Пауло Коэльо, потом переключаюсь на Конфуция и биографию Ататюрка. Чем разнообразнее литература, тем интереснее!
13 — Ваш любимый афоризм.
— Когда работал в «Куньлуне», услышал китайскую мудрость: «Огонь в бумагу не завернешь». В России формулируют иначе — шила в мешке не утаишь.
14 — Жеглов был прав, подкинув кошелек Кирпичу?
— И да и нет. На первый взгляд, все очевидно — вор должен сидеть в тюрьме. Но ведь Жеглов нарушил закон. Так что однозначного ответа на этот вопрос не существует.
15 — Три «не люблю» на ваш выбор.
— Вранье. Жадность. Непрофессионализм.
Александр Кружков