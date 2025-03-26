«Авангард» обыграл «Металлург» в матче первого раунда Кубка Гагарина

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Николай Прохоркин (3-я минута), Константин Окулов (6), Семен Чистяков (36) и Дамир Шарипзянов (58). В составе действующих чемпионов шайбу забросил Даниил Вовченко (41).