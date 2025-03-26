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«Авангард» обыграл «Металлург» в матче первого раунда Кубка Гагарина

«Авангард» стартовал с победы в первом раунде Кубка Гагарина против «Металлурга».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Николай Прохоркин (3-я минута), Константин Окулов (6), Семен Чистяков (36) и Дамир Шарипзянов (58). В составе действующих чемпионов шайбу забросил Даниил Вовченко (41).

Нападающий омичей Илья Каблуков принял участие в 16-м розыгрыше Кубка Гагарина, что стало рекордным результатом.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Авангарда», серия продолжится 28 марта в Магнитогорске.

«Авангард» занял в регулярном чемпионате шестое место в Восточной конференции, магнитогорцы — третье. Команды в шестой раз встречаются в Кубке Гагарина. «Металлург» побеждал три раза, омский клуб выигрывал дважды.

Металлург Мг
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
26.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7332 зрителя
Главные тренеры
Андрей Разин
Ги Буше
Вратари
Илья Набоков
(Илья Набоков)
Никита Серебряков
1-й период
02:44
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов)
05:46
Константин Окулов
(Семен Чистяков, Майкл Маклауд)
09:55
Командный штраф
2-й период
20:35
Роман Канцеров
31:14
Егор Воронков
33:47
Егор Коробкин
33:47
Дмитрий Моисеев
33:47
Илья Каблуков
35:49
Семен Чистяков
(Николай Прохоркин, Даниил Чайка)
38:08
Наиль Якупов
3-й период
40:03
Даниил Вовченко
(Роман Канцеров, Люк Джонсон)
52:28
Николай Прохоркин
56:13
Николай Прохоркин
57:25
Дамир Шарипзянов
(Семен Чистяков, Майкл Маклауд)
Статистика
8
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит