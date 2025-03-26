«Авангард» обыграл «Металлург» в матче первого раунда Кубка Гагарина

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Николай Прохоркин (3-я минута), Константин Окулов (6), Семен Чистяков (36) и Дамир Шарипзянов (58). В составе действующих чемпионов шайбу забросил Даниил Вовченко (41).
Нападающий омичей Илья Каблуков принял участие в 16-м розыгрыше Кубка Гагарина, что стало рекордным результатом.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Авангарда», серия продолжится 28 марта в Магнитогорске.
«Авангард» занял в регулярном чемпионате шестое место в Восточной конференции, магнитогорцы — третье. Команды в шестой раз встречаются в Кубке Гагарина. «Металлург» побеждал три раза, омский клуб выигрывал дважды.