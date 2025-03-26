«Как говорится, первый блин комом. Играли, в принципе, хорошо. Плохое начало было, сразу пропустили два гола. Но руки не опустили, создали много моментов, атаковали, не хватило “мусорного” гола где-то. Серия только начинается. Вратарь у “Авангарда” молодец. Ждём следующую битву.
“Авангард” всю игру действовал активно, просто в начале удачно забили. От синей линии зашла, во втором голе мы не разобрались. Наши российские тренеры тоже иногда хорошо начинают, играют в давление, у них есть такие качества. Соперник не играл в откат, поэтому проникающие передачи не проходили, так как соперник играл плотно в средней зоне. И всё равно защитники находили варианты, мы много атак создавали, скажем, “3 в 3”. Так что я бы не сказал, что наши защитники плохо начинали атаки, мы сыграли 17,5 минуты в чужой зоне», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Разин — об 1:4 с «Авангардом»: первый блин комом. «Металлург» играл, в принципе, хорошо
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги первого матча серии с «Авангардом», в котором магнитогорская команда уступила со счётом 1:4.
«Как говорится, первый блин комом. Играли, в принципе, хорошо. Плохое начало было, сразу пропустили два гола. Но руки не опустили, создали много моментов, атаковали, не хватило “мусорного” гола где-то. Серия только начинается. Вратарь у “Авангарда” молодец. Ждём следующую битву.
Андрей Разин
Ги Буше
Илья Набоков
(Илья Набоков)
Никита Серебряков
02:44
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов)
05:46
Константин Окулов
(Семен Чистяков, Майкл Маклауд)
09:55
Командный штраф
20:35
Роман Канцеров
31:14
Егор Воронков
33:47
Егор Коробкин
33:47
Дмитрий Моисеев
33:47
Илья Каблуков
35:49
Семен Чистяков
(Николай Прохоркин, Даниил Чайка)
38:08
Наиль Якупов
40:03
Даниил Вовченко
(Роман Канцеров, Люк Джонсон)
52:28
Николай Прохоркин
56:13
Николай Прохоркин
57:25
Дамир Шарипзянов
(Семен Чистяков, Майкл Маклауд)
8
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит