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«Ну, бывает». Разин — о двух пропущенных «Металлургом» голах на старте игры с «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал неудачный старт первого матча серии с «Авангардом» (1:4), когда за первые пять с половиной минут в воротах магнитогорской команды побывало две шайбы.

Источник: Чемпионат.com

«На раскатке была видна зажатость. Понятно, что первая игра плей-офф, сегодня полные трибуны, и соперник нас не простил за такое начало. Ну, бывает.

Задания идти и бить соперника не было, мы играли, как обычно. Просто в тех моментах, когда мы шли в давление, ребята старались применять силовые приёмы. Мы разносторонняя команда, умеем играть не только с шайбочкой, но и в тело», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.