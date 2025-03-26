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ЦСКА проиграл минскому «Динамо» на старте плей-офф КХЛ

«Армейцы» уступили в гостях со счетом 2:5. Минскому клубу ЦСКА проиграл уже пятый раз в нынешнем сезоне.

Источник: ТАСС

Московский ЦСКА в гостях проиграл минскому «Динамо» со счетом 2:5 в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Кузнецов (15-я минута), Сэм Энас (19), Егор Бориков (25) и Александр Волков (48, 59). У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (2) и Павел Карнаухов (3).

Второй матч пройдет в Минске 28 марта.

В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, «Динамо» — четвертое.

ЦСКА и «Динамо» впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ. В очных встречах в нынешнем сезоне минчане выиграли все четыре матча.

Динамо Мн
5:2
2:2, 1:0, 2:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
26.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Вратари
Василий Демченко
Павел Хомченко
(Павел Хомченко)
1-й период
01:03
Дмитрий Саморуков
(Егор Афанасьев, Денис Гурьянов)
02:23
Павел Карнаухов
(Никита Нестеров, Никита Охотюк)
14:58
Сергей Кузнецов
16:44
Станислав Галиев
18:05
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Роман Горбунов)
2-й период
24:50
Егор Бориков
(Крис Тирни, Ксавье Уэлле)
27:42
Никита Нестеров
3-й период
47:21
Александр Волков
(Виталий Пинчук)
47:21
Командный штраф
55:12
Крис Тирни
58:52
Александр Волков
(Даниил Сотишвили)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит