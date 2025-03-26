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И. Воробьёв — о поражении ЦСКА в первом матче плей-офф: был другой план на второй период

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в первом матче серии с минским «Динамо» (2:5).

Источник: Чемпионат.com

— Удалось хорошее начало, две забросили. Потом сделали свои ошибки, несколько раз не вывели шайбу и удалились в зоне атаки. Это придало сопернику дополнительную энергию. На второй период план был немного другой. Готовимся к следующей игре.

— Не считаете ли вы, что два быстрых гола вам помешали?

— Заброшенные шайбы редко мешают.

— Пятый раз в сезоне уступили минскому «Динамо». Почему этот соперник стал для вас настолько неудобным?

— Будем разбираться. Сейчас уже другая ситуация. Это не регулярный чемпионат, а первая игра серии плей-офф. Давайте по игре вопросы.

— Целенаправленно делали ставку на начало игры? Дмитрий Квартальнов в конце регулярного чемпионата часто сетовал, что его команда испытывает проблем с началом матчей.

— Мы были заряжены. Но плей-офф — это совершенно другая вещь, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.