И. Воробьёв — о поражении ЦСКА в первом матче плей-офф: был другой план на второй период

— Удалось хорошее начало, две забросили. Потом сделали свои ошибки, несколько раз не вывели шайбу и удалились в зоне атаки. Это придало сопернику дополнительную энергию. На второй период план был немного другой. Готовимся к следующей игре.
— Не считаете ли вы, что два быстрых гола вам помешали?
— Заброшенные шайбы редко мешают.
— Пятый раз в сезоне уступили минскому «Динамо». Почему этот соперник стал для вас настолько неудобным?
— Будем разбираться. Сейчас уже другая ситуация. Это не регулярный чемпионат, а первая игра серии плей-офф. Давайте по игре вопросы.
— Целенаправленно делали ставку на начало игры? Дмитрий Квартальнов в конце регулярного чемпионата часто сетовал, что его команда испытывает проблем с началом матчей.
— Мы были заряжены. Но плей-офф — это совершенно другая вещь, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.