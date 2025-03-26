Главный тренер ЦСКА — об игре Хомченко: вратарей никто не обсуждает. Тем более в плей-офф

— Неправильно взятый видеопросмотр повлиял на игру? Показалось, что то ли арбитры вас не так поняли, то ли ещё что.
— Мы объяснили судьям всё правильно. И смотрели то, что хотели. В последовавшем меньшинстве мы гол не пропустили. Риск был оправдан. Если бы шайбу отменили, то было бы больше шансов.
— Довольны ли действиями своих игроков в атаке?
— Нет.
— А игрой Хомченко? Сложилось ощущение, что по всем четырём шайбам есть вопросы к игре вашего вратаря.
— Естественно, вратарей никто не обсуждает, а в плей-офф так тем более«, — передаёт слова Воробьёва корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.