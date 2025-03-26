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Главный тренер ЦСКА — об игре Хомченко: вратарей никто не обсуждает. Тем более в плей-офф

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв не стал оценивать игру вратаря Павла Хомченко в первом матче серии с минским «Динамо» (2:5).

Источник: Чемпионат.com

— Неправильно взятый видеопросмотр повлиял на игру? Показалось, что то ли арбитры вас не так поняли, то ли ещё что.

— Мы объяснили судьям всё правильно. И смотрели то, что хотели. В последовавшем меньшинстве мы гол не пропустили. Риск был оправдан. Если бы шайбу отменили, то было бы больше шансов.

— Довольны ли действиями своих игроков в атаке?

— Нет.

— А игрой Хомченко? Сложилось ощущение, что по всем четырём шайбам есть вопросы к игре вашего вратаря.

— Естественно, вратарей никто не обсуждает, а в плей-офф так тем более«, — передаёт слова Воробьёва корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.