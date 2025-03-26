Квартальнов — о стартовой победе над ЦСКА: обескураживающее начало, но потом собрались

Минчане пропустили две шайбы за первые две с половиной минуты матча.
"Уф… Обескураживающее начало, но потом ребята отреагировали, собрались и хорошо провели концовку первого периода. Потом была равная игра. Может быть, нам повезло чуть больше.
— Довольны тем, как команда проявила характер?
— Это и имел в виду. Я это и сказал.
— То есть не было никакой паузы, где вы бы сами что-то высказывали?
— Да нет. Мы понимали, что это первая игра, и что может быть какое-то волнение. Как-то так.
— Со второго периода не выходил Роб Хэмилтон. Что с ним?
— С ним всё нормально. Так решили. Поберечь его.
— Почему так мало сыграл Сотишвили?
— Понятно, что для него первый матч, он давно не играл. Он у нас играл по плану и неплохо отыграл. И заблокировал, и в меньшинстве неплохо сыграл.
— Было мало удалений. Это ваше требование?
— Против нас играли хорошо. Понятно, что у них взрослая команда. Но нормально, мы терпим. Это плей-офф. Тут самое главное — держать эмоции. Завтра будет другой день«, — передаёт слова Квартальнова корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.