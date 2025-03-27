«Авангард» обыграл чемпиона, ЦСКА провалился: яркий старт плей-офф КХЛ

Те, кто следил за «Спартаком» на протяжении всей «регулярки», уже привыкли к тому, что дебюты матчей «красно-белые» проваливают и лишь по ходу игры находят в себе силы и эмоции для очередного камбэка. Поэтому мало кто был удивлен, когда увидел счет 2:0 в пользу «Северстали» уже по итогам семи минут с момента стартового вбрасывания. Никто не удивился и скорому возвращению москвичей в игру: к концу первого периода спартаковцы сравняли счет. Особенным стал гол Сергея Лукьянцева. Настоящее открытие этого сезона КХЛ мощно провел конец «регулярки» и ярко дебютировал в плей-офф классным кистевым броском в дальний верхний угол.