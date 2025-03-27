«Авангард» обыграл чемпиона, ЦСКА провалился: яркий старт плей-офф КХЛ

«Металлург» начал защиту чемпионского титула поражением от «Авангарда», «Ак Барс» всухую обыграл «Автомобилист», московский «Спартак» и «Северсталь» устроили голевую перестрелку, а ЦСКА провалился в Минске. О стартовых матчах первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — в обзоре РИА Новости Спорт.
Памяти Андрея Мартемьянова
Начался 17-й розыгрыш Кубка Гагарина. Накануне старта первого раунда плей-офф КХЛ вся хоккейная семья понесла большую и невосполнимую утрату — скончался Андрей Мартемьянов. Известному специалисту, который в разное время возглавлял екатеринбургский «Автомобилист», хабаровский «Амур» и новосибирскую «Сибирь», был 61 год. По данным РИА Новости, причиной его кончины стал инсульт.
Андрей Алексеевич был уважаемым тренером и человеком, его ценили не только хоккеисты и коллеги по тренерской деятельности, но и болельщики, а также спортивные журналисты. Его уход из жизни стал страшной неожиданностью и шоком для всей хоккейной общественности. В память о Мартемьянове каждый матч первого игрового дня плей-офф КХЛ начался с минуты молчания.
Неудачный дебют «Металлурга»
Среди всех четырех пар, которым выпала возможность открыть розыгрыш Кубка Гагарина, огромное внимание было приковано к матчу в Магнитогорске, где чемпион прошлого сезона «Металлург» начал свой путь по защите титула битвой с омским «Авангардом».
«Серия будет скорее скоростной, нежели игрой “кость в кость”. У “Металлурга”, возможно, самая быстрая команда в КХЛ. Мы постараемся предложить силовой хоккей, а их сильная сторона — скорость. Сыграть с действующим чемпионом в первом раунде — это привилегия», — так анонсировал серию капитан омичей Дамир Шарипзянов.
Свои аргументы на успех «ястребы» предложили уже в дебюте матча, забросив две шайбы в первые пять минут встречи. «Авангард» в обоих голевых эпизодах сделал то, что не удавалось соперникам «Металлурга» в прошлом розыгрыше плей-офф: создание трафика у ворот Ильи Набокова, бросок в его сторону и грамотная работа нападающего на пятаке. В итоге сначала Николай Прохоркин, а затем и Константин Окулов создали важное преимущество для омичей. Его подопечные Ги Буше развили в конце второго периода, когда третью шайбу в матче забросил лучший снайпер-защитник прошедшей «регулярки» Семен Чистяков.
«Металлург» в самом старте третьего периода реализовал большинство и устроил штурм ворот соперника. «Авангард» же несмотря на лавину бросков от хозяев площадки перешел к режиму «чем проще, тем лучше» и за счет терпения сдержал натиск подопечных Андрея Разина, а в самой концовке Дамир Шарипзянов подвел итог матча точным броском из своей зоны по пустым воротам «Магнитки». 4:1 — «Авангард» стартовал в серии против чемпиона убедительной и важной гостевой победой.
«Ак Барс» посрамил скептиков
В ожидании нового противостояния «Автомобилиста» и «Ак Барса» в первом раунде плей-офф многие эксперты и журналисты обращали внимание на принципиальное отличие между соперниками: наличие баланса и стабильности в игровой системе екатеринбуржцев и отсутствие такового у казанцев. Однако если у подопечных Николая Заварухина и могло что-то выйти из-под контроля, то не по плану пошло совершенно все.
«Автомобилист», который впервые обкатывает свою новую арену в плей-офф КХЛ, уже в середине матча оказался в ситуации, когда можно было плюнуть на все и доигрывать встречу в ожидании второй игры серии. К 35-й минуте «Ак Барс» трижды поразил ворота Евгения Аликина, но самым обидным для голкипера «Автомобилиста» стал второй гол гостей. Аликин вышел из ворот в трапецию и неудачно отбросил шайбу по борту. Та досталась соперникам, и Александр Барабанов уверенно загнал снаряд в сетку.
В начале третьего периода «Автомобилист» сделал шаг к камбэк, но гол Стефана Да Косты после красивой комбинации и не менее красивого броска под перекладину не был засчитан после удачного запроса тренерского штаба «Ак Барса» на предмет офсайда. Размочить счет екатеринбуржцы смогли лишь под конец основного времени матча при игре в формате «6 на 3», но их попытки развить успех оборвал Артем Галимов голом в пустые — 4:1.
ЦСКА начал плей-офф с провала
В противостоянии между минским «Динамо» и московским ЦСКА на бумаге явным фаворитом являются именно белорусский клуб. По ходу сезона (особенно в 2025 году) выглядели намного предпочтительнее, системнее и интереснее армейцев. Рулевой динамовцев Дмитрий Квартальнов вдоволь поиздевался над своим бывшим клубом, выиграв «красно-синих» все четыре очных матча в «регулярке». Теперь наставник минчан взялся за продолжение этого дела и в плей-офф, хотя изначально для его команды все складывалось неудачно.
ЦСКА максимально эффективно использовал свои моменты в дебюте встречи в Минске, реализовав два голевых момента после трех бросков в створ. В частности, голом отметился Дмитрий Саморуков, который половину сезона восстанавливался после травмы, а последний раз забивал еще в октябре 2024-го.
Однако развить успех армейцы не смогли, да и минчане не позволили. Динамовцы оперативно взяли игру под свой контроль и еще до перерыва восстановили равновесие в счете. В середине матча подопечные Квартальнова вышли вперед, а в дебюте третьего периода усилиями Александра Волкова увеличили свое преимущество. Тренерский штаб ЦСКА пытался оспорить его гол, но безуспешно. Под занавес матча все тот же Волков вновь наказал армейцев, отправив шайбу в пустые ворота.
«Спартак» и «Северсталь» организовали фестиваль
«В нашей серии вы не увидите матчей со счетом вроде 8:6», — говорил журналистам главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов накануне первого матча с «Северсталью». Действительно, очные встречи двух одних из самых атакующих команд КХЛ отличаются высокой результативностью, но наставник «красно-белых» все же рассчитывает увидеть от своих подопечных больше ответственных и серьезных действий как в атаке, так и в обороне. Но у игроков «Спартака», похоже, были другие планы на этот счет.
Те, кто следил за «Спартаком» на протяжении всей «регулярки», уже привыкли к тому, что дебюты матчей «красно-белые» проваливают и лишь по ходу игры находят в себе силы и эмоции для очередного камбэка. Поэтому мало кто был удивлен, когда увидел счет 2:0 в пользу «Северстали» уже по итогам семи минут с момента стартового вбрасывания. Никто не удивился и скорому возвращению москвичей в игру: к концу первого периода спартаковцы сравняли счет. Особенным стал гол Сергея Лукьянцева. Настоящее открытие этого сезона КХЛ мощно провел конец «регулярки» и ярко дебютировал в плей-офф классным кистевым броском в дальний верхний угол.
«Еще на раскатке отрабатывал такой бросок. Даже не сразу понял, что забил. Осознал это только по реакции болельщиков», — признался Лукьянцев уже после матча.
Примечательно, что второй период «Спартак» тоже проспал: Андрей Чуркин и Руслан Абросимов вернули «Северстали» преимущество в два гола. Но и в этой ситуации «красно-белые» вновь отыгрались. Мощно проявило себя Германа Рубцова: три гола из четырех за «Спартак» организовали каждый из атакующей тройки Пашин — Рубцов — Галимов. Решить исход результативной встречи соперники смогли лишь в овертайме, по ходу которого обменялись двухминутными удалениями. Автором последного и победного слова стал Николай Голдобин, завершивший классную комбинацию, которую начал Павел Порядин. Звездный снайпер «Спартака» завершил «регулярку» голевой серией из пяти матчей. Теперь Голдобин начал новую серию, но уже в плей-офф.
Андрей Сенченко