Хоккеист Рашевский считает, что первые две игры могут стать ключевыми в серии со СКА

По итогам регулярного чемпионата партнер Рашевского по тройке канадец Максим Комтуа получил 99 штрафных минут и стал лидером лиги по этому показателю. «Я понимаю, что у него много удалений, но никто не обращает внимания на то, сколько он на себе заработал удалений для команды. Он приносит очень много пользы. Ему надо где-то быть сдержаннее, но вся польза, которую он приносит, перевешивает удаления, он делает все ради команды», — считает Рашевский.