Хоккеист Рашевский считает, что первые две игры могут стать ключевыми в серии со СКА

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Первые две могут стать ключевыми в серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и петербургским СКА. Такое мнение ТАСС высказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.
Две стартовые встречи серии до четырех побед пройдут в Москве 27 и 29 марта.
«Я думаю, что преимущество домашнего льда играет роль. Мы все понимаем, что в Санкт-Петербурге будет очень тяжело играть, там огромная арена и серьезная публика. Думаю, что первые две игры в Москве могут стать ключевым фактором. У нас есть шанс сделать задел», — отметил Рашевский.
По итогам регулярного чемпионата партнер Рашевского по тройке канадец Максим Комтуа получил 99 штрафных минут и стал лидером лиги по этому показателю. «Я понимаю, что у него много удалений, но никто не обращает внимания на то, сколько он на себе заработал удалений для команды. Он приносит очень много пользы. Ему надо где-то быть сдержаннее, но вся польза, которую он приносит, перевешивает удаления, он делает все ради команды», — считает Рашевский.
«Динамо» заняло второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, СКА расположился на седьмой строчке. «Сильный соперник. В первом раунде мы можем получить такую уверенность, которая нам в дальнейшем позволит проще играть. Это нам может пойти только на пользу», — заключил нападающий «Динамо».