Чем не понравился «Металлург»? Что с ЦСКА? Серия «Спартака» — это кубковый хоккей? Выводы по первому дню плей-офф

Кубок Гагарина. ⅛ финала. Первые матчи
«Восток»
- «Металлург» — «Авангард» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
- «Автомобилист» — «Ак Барс» 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
«Запад»
- «Спартак» — «Северсталь» — 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)
- «Динамо» (Минск) — ЦСКА — 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Разин и «Металлург» много нервничали
В серии примерно равных по силам соперников лучше ее начинать в гостях, чтобы оградить себя от излишнего давления. У меня было мало сомнений, что Ги Буше и его «Авангард» постараются использовать этот фактор в свою пользу.
Хозяева сыграли не по-чемпионски — их слишком быстро захлестнули эмоции. Нервничал на скамейке и Андрей Разин, предъявлявший как по делу, так и без. Когда «Металлург» успокоился и пришел в себя, поезд почти ушел. Играть по счету и пластаться в обороне команды Буше умели всегда.
Обмен Павла Акользина в СКА смотрелся странно в моменте, а сейчас и подавно. Чемпион хорош в быстрых атаках при относительно свободном пространстве. Возможно, этот козырь окажется эффективным в дальнейшем. Сегодня при позиционных атаках омичи не пускали соперника на свой пятачок и здорово помогали своему вратарю Никите Серебрякову. Очевидно, что ко второй игре Разин обязан придумать что-то новое и удивить «Авангард».
У «Автомобилиста» все наперекосяк
Прошлогодний «Автомобилист» в плей-офф отличался тем, что у него все линии действовали слаженно и помогали друг другу. На этот раз в первом матче серии с «Ак Барсом» дела у екатеринбуржцев пошли наперекосяк почти с самого начала.
«Дай мне шанс!» — мог бы закричать главный тренер Дмитрий Квартальнов, работай он в «Автомобилисте». Вратарь уральцев Евгений Аликин, фантастически игравший прошлой весной, сегодня в трех пропущенных шайбах как минимум не выручил. Команда потеряла уверенность и так на смогла вернуться в матч. Это простой, но вполне логичный ответ на вопрос, почему у хозяев почти ничего не получилось.
«Спартак» и «Северсталь» играют словно в параллельном мире
Матчи «Спартака» и «Северстали», даже если дело касается плей-офф, совсем не похожи на то, что происходит в других сериях, словно существуют в параллельном мире. К первой игре невозможно подходить с такими же мерками, как к остальным матчам среды.
Когда днем раньше на открытой тренировке главный тренер красно-белых Алексей Жамнов убеждал журналистов, что в серии счетов типа 8:6 и близко не будет, то он искусно ввел всех в заблуждение. На «Мегаспорте» все проходило максимально весело и безалаберно. Плей-офф соответствовали только скорости и объем катания.
Обоих вратарей — Дмитрия Николаева и Александра Самойлова — периодически бросали на растерзание их партнеры. Никакого удивления счет 3:4 к окончанию второго периода не должен вызывать. Каждая из команд создала моментов на десяток заброшенных шайб. Только в третьем периоде в действиях игроков появились ответственность и аккуратность.
Возможно, многим не сразу удалось справиться с эмоциями, то в эту версию с каждым днем поверить все сложнее. Серия самодостаточна сама по себе. В этом ее прелесть. Одновременно нельзя отделаться от давней мысли, что до решения больших задач и «Спартак», и «Северсталь» в своем нынешнем виде очень далеки.
ЦСКА не знал, что делать, ведя в счете
Нет хуже ощущения, когда серия сразу начинает развиваться по всеми ожидаемому сценарию. Плей-офф ценен сюрпризами, а еще лучше — сенсациями. От ЦСКА никто не ждал доминирования, блестящей игры и обилия заброшенных шайб. Более того, я и мои коллеги на 99 процентов были едины во мнении, что «Динамо» — фаворит и должно спокойно выходить во второй раунд.
Однако армейцы, на которых внезапно свалилось преимущество в две шайбы, умудрились растерять все богатство как бедняк, нашедший на улице пачку долларов и не знающий, что с ними делать, кроме как спустить на выпивку и казино. Это совершенно непростительно для команды, которая еще пару лет назад задавала тренды и отличалась устойчивой психологией.