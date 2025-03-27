Чем не понравился «Металлург»? Что с ЦСКА? Серия «Спартака» — это кубковый хоккей? Выводы по первому дню плей-офф

Нет хуже ощущения, когда серия сразу начинает развиваться по всеми ожидаемому сценарию. Плей-офф ценен сюрпризами, а еще лучше — сенсациями. От ЦСКА никто не ждал доминирования, блестящей игры и обилия заброшенных шайб. Более того, я и мои коллеги на 99 процентов были едины во мнении, что «Динамо» — фаворит и должно спокойно выходить во второй раунд.