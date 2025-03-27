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Рашевский — о серии «Динамо» и СКА: первые две игры в Москве могут стать ключевым фактором

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский заявил, что первые два матча со СКА могут стать ключевыми в серии первого раунда плей-офф.

Источник: Чемпионат.com

Две стартовые встречи серии до четырёх побед пройдут в Москве 27 и 29 марта.

«Я думаю, что преимущество домашнего льда играет роль. Мы все понимаем, что в Санкт-Петербурге будет очень тяжело играть, там огромная арена и серьёзная публика. Думаю, что первые две игры в Москве могут стать ключевым фактором. У нас есть шанс сделать задел», — цитирует Рашевского ТАСС.

В прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.