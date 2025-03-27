Рашевский — о серии «Динамо» и СКА: первые две игры в Москве могут стать ключевым фактором

«Я думаю, что преимущество домашнего льда играет роль. Мы все понимаем, что в Санкт-Петербурге будет очень тяжело играть, там огромная арена и серьёзная публика. Думаю, что первые две игры в Москве могут стать ключевым фактором. У нас есть шанс сделать задел», — цитирует Рашевского ТАСС.