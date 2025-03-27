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«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» разгромил дома новосибирскую «Сибирь» в первом матче серии ⅛ финала плей-офф КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Уфе в четверг и завершилась со счетом 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Александр Хмелевский (37-я и 53-я минуты), еще по шайбе забросили Алексей Василевский (17), Артем Горшков (28), Шелдон Ремпал (39), Нэйтан Тодд (52) и Артем Набиев (56). Голкипер уфимцев Александр Самонов оформил свой второй шатаут в Кубке Гагарина и 21-й в КХЛ, отразив 22 броска соперника.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу хозяев, второй матч противостояния пройдет в Уфе 29 марта.

Ранее «Салават Юлаев» и «Сибирь» дважды встречались в Кубке Гагарина, и уфимцы выиграли у сибиряков обе серии (4−0 и 4−1).

Салават Юлаев
7:0
1:0, 3:0, 3:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
27.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8034 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Вадим Епанчинцев
Вратари
Александр Самонов
Денис Костин
(Антон Красоткин)
1-й период
10:14
Скотт Уилсон
16:49
Алексей Василевский
(Нэйтан Тодд, Скотт Уилсон)
2-й период
27:29
Артем Горшков
(Владислав Ефремов, Артем Пименов)
33:03
Тревор Мерфи
35:08
Брендан Лайпсик
35:54
Никита Коротков
36:35
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Джош Ливо)
37:43
Кирилл Рассказов
38:48
Шелдон Ремпал
(Нэйтан Тодд)
3-й период
51:47
Нэйтан Тодд
(Джош Ливо, Алексей Василевский)
52:43
Александр Хмелевский
(Шелдон Ремпал)
55:53
Артем Набиев
(Егор Сучков)
Статистика
2
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит