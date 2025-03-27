«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина

Встреча прошла в Уфе в четверг и завершилась со счетом 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Александр Хмелевский (37-я и 53-я минуты), еще по шайбе забросили Алексей Василевский (17), Артем Горшков (28), Шелдон Ремпал (39), Нэйтан Тодд (52) и Артем Набиев (56). Голкипер уфимцев Александр Самонов оформил свой второй шатаут в Кубке Гагарина и 21-й в КХЛ, отразив 22 броска соперника.