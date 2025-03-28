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«Локомотив» победил «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в стартовой игре серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0). В составе победителей отличились Максим Березкин (21), Денис Алексеев (27) и Мартин Гернат (37). У гостей шайбу забросил Бобби Линч (24).

Для форварда «Локомотива» Максима Шалунова эта игра стала 700-й в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ярославской команды. Вторая игра противостояния пройдет в Ярославле 29 марта.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице КХЛ и стал обладателем Кубка Континента. «Торпедо» расположилось на восьмой строчке в Западной конференции.

Локомотив
3:1
0:0, 3:1, 0:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
27.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7942 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Вратари
Даниил Исаев
Иван Кульбаков
(Иван Кульбаков)
1-й период
03:18
Антон Силаев
14:01
Евгений Свечников
14:22
Андрей Сергеев
18:17
Богдан Конюшков
2-й период
20:09
Максим Березкин
(Рушан Рафиков)
23:41
Бобби Линч
(Егор Виноградов)
26:04
Егор Виноградов
26:46
Денис Алексеев
(Рушан Рафиков)
36:35
Мартин Гернат
(Никита Кирьянов)
3-й период
55:31
Максим Шалунов
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит