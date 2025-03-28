«Локомотив» победил «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0). В составе победителей отличились Максим Березкин (21), Денис Алексеев (27) и Мартин Гернат (37). У гостей шайбу забросил Бобби Линч (24).
Для форварда «Локомотива» Максима Шалунова эта игра стала 700-й в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ярославской команды. Вторая игра противостояния пройдет в Ярославле 29 марта.
По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице КХЛ и стал обладателем Кубка Континента. «Торпедо» расположилось на восьмой строчке в Западной конференции.