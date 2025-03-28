«Динамо» дожало СКА в матче с горой удалений! Это будет огненная серия Кубка Гагарина

Серия первого раунда плей-офф КХЛ в Западной конференции между московским «Динамо» и СКА заранее обещала получиться самой интригующей, громкой и по-своему яркой. В завершившемся регулярном чемпионате команда Алексея Кудашова выиграла у армейцев в пяти матчах из шести, но в плей-офф наступает совершенно другой хоккей. Всё с чистого листа, как говорят в таких ситуациях. В любом случае ни Кудашову, ни его коллеге из СКА Роману Ротенбергу по итогам возможного вылета на старте Кубка Гагарина не позавидуешь, а ведь одному из клубов так или иначе придётся отправиться в досрочный отпуск.