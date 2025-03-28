Руслан Абросимов: В этом году есть травмы, но, в принципе, состав боевой

— Считаю, что третий гол «Спартака», когда счет стал 4:3. Мы вели перед этим в две шайбы и имели большинство, но пропустили. Этот гол соперника в меньшинстве дал ему импульс, после чего они завелись. Но при этом у нас всё равно были моменты для того, чтобы забросить шайбу и выиграть. Но реализация подвела. В целом не считаю, что мы упустили нити игры. Да, у соперника появился импульс, игроки «Спартака» добавили. Но и «Северсталь» неплохо играла.