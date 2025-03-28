Минские динамовцы добыли вторую победу над ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина

В начале заключительной трети хозяева упрочили перевес, выход один на один реализовал Виталий Пинчук, которому даже не потребовалось наносить бросок. За восемь минут до конца периода москвичи сократили отставание до минимума, но этим и ограничились. Незадолго до сирены Роман Горбунов и Джош Брук поразили пустые ворота «армейцев», в итоге 5:3 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. Таким образом, «зубры» ведут в паре уже со счетом 2:0, два дня назад наши парни также были сильнее (5:2).