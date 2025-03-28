Минские динамовцы добыли вторую победу над ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина

Второй матч серии до четырех побед состоялся на «Минск-Арене». Стартовый период прошел с небольшим игровым перевесом хозяев, но на перерыв команды отправились при нулях на табло. Счет в поединке был открыт «армейцами» в середине второй трети, однако в положении отстающих «зубры» пробыли недолго: голкипера соперника «пробил» лучший снайпер минчан в регулярке Вадим Мороз. Спустя всего две минуты динамовцы были уже впереди — результативный маневр у чужих ворот удался Вадиму Шипачеву, выступившему ассистентом в первой голевой атаке.
В начале заключительной трети хозяева упрочили перевес, выход один на один реализовал Виталий Пинчук, которому даже не потребовалось наносить бросок. За восемь минут до конца периода москвичи сократили отставание до минимума, но этим и ограничились. Незадолго до сирены Роман Горбунов и Джош Брук поразили пустые ворота «армейцев», в итоге 5:3 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. Таким образом, «зубры» ведут в паре уже со счетом 2:0, два дня назад наши парни также были сильнее (5:2).
Далее соперники переедут в столицу России, где встретятся 30 марта и 1 апреля. Воскресный поединок на «ЦСКА Арене» стартует в 17.00. В случае необходимости матчи с пятого по седьмой пройдут 3 апреля (Минск), 5 апреля (Москва) и 7 апреля (Минск). Также в пятницу московский «Спартак» обыграл «Северсталь» и упрочил лидерство в серии (2:0). Третью встречу команд в воскресенье примет Череповец.