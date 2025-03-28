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Минские динамовцы добыли вторую победу над ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» выиграли второй поединок серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против московского ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Второй матч серии до четырех побед состоялся на «Минск-Арене». Стартовый период прошел с небольшим игровым перевесом хозяев, но на перерыв команды отправились при нулях на табло. Счет в поединке был открыт «армейцами» в середине второй трети, однако в положении отстающих «зубры» пробыли недолго: голкипера соперника «пробил» лучший снайпер минчан в регулярке Вадим Мороз. Спустя всего две минуты динамовцы были уже впереди — результативный маневр у чужих ворот удался Вадиму Шипачеву, выступившему ассистентом в первой голевой атаке.

В начале заключительной трети хозяева упрочили перевес, выход один на один реализовал Виталий Пинчук, которому даже не потребовалось наносить бросок. За восемь минут до конца периода москвичи сократили отставание до минимума, но этим и ограничились. Незадолго до сирены Роман Горбунов и Джош Брук поразили пустые ворота «армейцев», в итоге 5:3 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. Таким образом, «зубры» ведут в паре уже со счетом 2:0, два дня назад наши парни также были сильнее (5:2).

Далее соперники переедут в столицу России, где встретятся 30 марта и 1 апреля. Воскресный поединок на «ЦСКА Арене» стартует в 17.00. В случае необходимости матчи с пятого по седьмой пройдут 3 апреля (Минск), 5 апреля (Москва) и 7 апреля (Минск). Также в пятницу московский «Спартак» обыграл «Северсталь» и упрочил лидерство в серии (2:0). Третью встречу команд в воскресенье примет Череповец.

Динамо Мн
5:3
0:0, 2:1, 3:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
28.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Вратари
Василий Демченко
(Андрей Тихомиров, Василий Демченко)
Иван Просветов
(Иван Просветов, Иван Просветов)
1-й период
07:13
Никита Охотюк
10:21
Фредрик Классон
13:19
Диллон Дюбе
2-й период
31:43
Владислав Провольнев
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
34:39
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев)
36:48
Вадим Шипачев
(Роман Горбунов)
3-й период
42:41
Виталий Пинчук
(Александр Волков)
47:21
Александр Волков
51:34
Дмитрий Саморуков
(Максим Соркин, Владислав Провольнев)
52:44
Кирилл Долженков
58:34
Роман Горбунов
58:51
Даниил Сотишвили
58:56
Джош Брук
59:31
Джош Брук
59:31
Максим Мамин
59:57
Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Коул Кэсселс)
Овертайм
60:00
Кирилл Долженков
60:00
Кирилл Долженков
Статистика
8
Штрафное время
33
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит