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«Спартак» в третий раз обыграл «Северсталь» в серии плей-офф КХЛ

Красно-белые победили в гостях со счетом 1:0.

Источник: PHOTO.KHL.RU

ТАСС, 30 марта. Московский «Спартак» со счетом 1:0 обыграл череповецкую «Северсталь» в третьем матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце.

Голом отметился Ансель Галимов (7-я минута).

Ворота «Спартака» впервые в нынешнем плей-офф защищал Артем Загидулин. Два предыдущих матча провел Дмитрий Николаев. «Спартак» впервые победил в Череповце в текущем сезоне.

«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертый матч состоится 1 апреля в Череповце. По итогам регулярного чемпионата «Спартак» занял третье место в Западной конференции, «Северсталь» стала шестой.

В прошлом сезоне «Спартак» и «Северсталь» также встречались в первом раунде плей-офф. Тогда победу со счетом 4−1 в серии одержала столичная команда.

Северсталь
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Андрей Козырев
Алексей Жамнов
Вратари
Александр Самойлов
Артем Загидулин
1-й период
07:11
Андрей Миронов
08:08
Михаил Котляревский
08:36
Ансель Галимов
(Михаил Мальцев)
15:01
Дмитрий Вишневский
15:42
Николай Чебыкин
2-й период
21:57
Данил Аймурзин
21:57
Егор Зайцев
24:14
Александр Скоренов
27:02
Вениамин Королев
30:04
Михаил Ильин
37:24
Иван Морозов
3-й период
59:11
Михаил Мальцев
Статистика
10
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит