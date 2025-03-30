«Спартак» в третий раз обыграл «Северсталь» в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 30 марта. Московский «Спартак» со счетом 1:0 обыграл череповецкую «Северсталь» в третьем матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце.
Голом отметился Ансель Галимов (7-я минута).
Ворота «Спартака» впервые в нынешнем плей-офф защищал Артем Загидулин. Два предыдущих матча провел Дмитрий Николаев. «Спартак» впервые победил в Череповце в текущем сезоне.
«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертый матч состоится 1 апреля в Череповце. По итогам регулярного чемпионата «Спартак» занял третье место в Западной конференции, «Северсталь» стала шестой.
В прошлом сезоне «Спартак» и «Северсталь» также встречались в первом раунде плей-офф. Тогда победу со счетом 4−1 в серии одержала столичная команда.