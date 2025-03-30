Квартальнов после поражения от ЦСКА: «армейцы» были более заряжены, чем мы

«Думаю, что сегодня “армейцы” были более заряжены, чем мы. Все было неплохо, но третий период не удался. Мы получили удаление в зоне атаки, такие вещи делать нельзя, в итоге пропустили в меньшинстве. В атаке сегодня тоже были послабее. Мы играем с опытной командой, эти ребята очень много выступали в плей-офф. Они все прекрасно знают и умеют терпеть. Нужно, чтобы наши хоккеисты поняли цену удаления, эти моменты надо убирать, не давать шансов», — сказал Дмитрий Квартальнов.