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Квартальнов после поражения от ЦСКА: «армейцы» были более заряжены, чем мы

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги третьего матча минчан в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против ЦСКА. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: ХК «Динамо Минск»

Третий поединок в противостоянии «зубров» и «армейцев» прошел на «ЦСКА Арене». Крис Тирни вывел «Динамо» вперед в стартовой трети, во втором периоде хозяева сравняли цифры, а в заключительной 20-минутке забросили три шайбы подряд. Минчане уступили со счетом 1:4, но при этом сохраняют лидерство в серии до четырех побед (2:1).

«Думаю, что сегодня “армейцы” были более заряжены, чем мы. Все было неплохо, но третий период не удался. Мы получили удаление в зоне атаки, такие вещи делать нельзя, в итоге пропустили в меньшинстве. В атаке сегодня тоже были послабее. Мы играем с опытной командой, эти ребята очень много выступали в плей-офф. Они все прекрасно знают и умеют терпеть. Нужно, чтобы наши хоккеисты поняли цену удаления, эти моменты надо убирать, не давать шансов», — сказал Дмитрий Квартальнов.

Следующая встреча команд состоится во вторник также в Москве. Далее соперники вернутся на «Минск-Арену», где сыграют 3 марта.

ЦСКА
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9575 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Просветов
Василий Демченко
1-й период
01:16
Крис Тирни
(Николас Мелош, Роберт Хэмилтон)
09:57
Роман Горбунов
13:12
Виталий Пинчук
2-й период
21:40
Егор Афанасьев
(Руслан Исхаков, Владислав Провольнев)
27:18
Максим Мамин
38:45
Крис Тирни
3-й период
41:38
Даниил Сотишвили
42:49
Руслан Исхаков
(Иван Дроздов)
52:02
Роман Горбунов
52:18
Егор Афанасьев
(Никита Нестеров, Иван Дроздов)
53:19
Иван Дроздов
(Прохор Полтапов, Владислав Провольнев)
59:34
Кристиан Ярош
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит