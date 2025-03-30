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«Да мы и в Минске жёстко играли». Илья Воробьёв прокомментировал победу ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:1).

Источник: Чемпионат.com

— Пропущенная шайба с первого броска немного нас поставила, но потом мы вернулись в игру и довольно добротные три периода провели, забили хорошие голы и отыграли солидно в обороне.

— Можно ли сказать, что рецепт победы заключается в силовом и жёстком воздействии на соперника?

— Да мы и в Минске жёстко играли, но пыл оставался у них. Тут надо ко всему этому свои моменты реализовывать, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Таким образом, счёт в серии стал 2−1 в пользу минчан. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Москве.

ЦСКА
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9575 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Просветов
Василий Демченко
1-й период
01:16
Крис Тирни
(Николас Мелош, Роберт Хэмилтон)
09:57
Роман Горбунов
13:12
Виталий Пинчук
2-й период
21:40
Егор Афанасьев
(Руслан Исхаков, Владислав Провольнев)
27:18
Максим Мамин
38:45
Крис Тирни
3-й период
41:38
Даниил Сотишвили
42:49
Руслан Исхаков
(Иван Дроздов)
52:02
Роман Горбунов
52:18
Егор Афанасьев
(Никита Нестеров, Иван Дроздов)
53:19
Иван Дроздов
(Прохор Полтапов, Владислав Провольнев)
59:34
Кристиан Ярош
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит