ХК «Автомобилист» вырвал победу у «Ак Барса» во втором овертайме

Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Исход игры, прошедшей в Казани, решился во втором овертайме.
Первый период начался для «Автомобилиста» удачно. Сергей Зборовский отрыл счёт после паса от Алексея Бывальцева.
В начале второго периода Бывальцев снова перехватил шайбу у чужих ворот и отдал умный пас Степану Хрипунову, который поразил ворота с близкого расстояния, удвоив преимущество «Автомобилиста».
Однако в середине третьего периода «Ак Барс» сравнял счет, забросив две шайбы подряд менее чем за минуту. Отставание ликвидировали Кателевский и Яшкин.
Матч ушел в овертайм, однако первая дополнительная 20-минутка не позволила выявить победителя — Евгений Аликин несколько раз спас «Автомобилист» от гола. Второй овертайм был острее и динамичнее — «Автомобилисту» удалось забросить победную шайбу. Максим Осипов сыграл на добивании после броска Никиты Трямкина и точным броском поразил ворота «Ак Барса».
Напомним, что 1 апреля «Автомобилист» и «Ак Барс» вновь встретятся в Казани.
Как ранее сообщалось, 28 марта «Автомобилист» превзошел «Ак Барс» во втором матче плей-офф ⅛ финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 4:3. Екатеринбуржцы взяли реванш за прошлое поражение и сравняли счёт в серии.