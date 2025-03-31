ХК «Автомобилист» вырвал победу у «Ак Барса» во втором овертайме

Матч ушел в овертайм, однако первая дополнительная 20-минутка не позволила выявить победителя — Евгений Аликин несколько раз спас «Автомобилист» от гола. Второй овертайм был острее и динамичнее — «Автомобилисту» удалось забросить победную шайбу. Максим Осипов сыграл на добивании после броска Никиты Трямкина и точным броском поразил ворота «Ак Барса».