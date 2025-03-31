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ХК «Автомобилист» вырвал победу у «Ак Барса» во втором овертайме

Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Ак Барс» и теперь ведут в серии плей-офф Кубка Гагарина со счётом 2:1.

Источник: БЕЛТА

Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Исход игры, прошедшей в Казани, решился во втором овертайме.

Первый период начался для «Автомобилиста» удачно. Сергей Зборовский отрыл счёт после паса от Алексея Бывальцева.

В начале второго периода Бывальцев снова перехватил шайбу у чужих ворот и отдал умный пас Степану Хрипунову, который поразил ворота с близкого расстояния, удвоив преимущество «Автомобилиста».

Однако в середине третьего периода «Ак Барс» сравнял счет, забросив две шайбы подряд менее чем за минуту. Отставание ликвидировали Кателевский и Яшкин.

Матч ушел в овертайм, однако первая дополнительная 20-минутка не позволила выявить победителя — Евгений Аликин несколько раз спас «Автомобилист» от гола. Второй овертайм был острее и динамичнее — «Автомобилисту» удалось забросить победную шайбу. Максим Осипов сыграл на добивании после броска Никиты Трямкина и точным броском поразил ворота «Ак Барса».

Напомним, что 1 апреля «Автомобилист» и «Ак Барс» вновь встретятся в Казани.

Как ранее сообщалось, 28 марта «Автомобилист» превзошел «Ак Барс» во втором матче плей-офф ⅛ финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 4:3. Екатеринбуржцы взяли реванш за прошлое поражение и сравняли счёт в серии.