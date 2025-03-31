СКА вывел Никишина из списка травмированных перед третьим матчем с «Динамо»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Петербургский хоккейный клуб СКА вывел из списка травмированных защитника Александра Никишина, а нижегородское «Торпедо» — нападающего Василия Атанасова, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Никишин был помещен в список травмированных игроков СКА после матча регулярного чемпионата КХЛ против екатеринбургского «Автомобилиста», который прошел 20 марта.
Атанасов не выходил на лед с 6 марта. В своем последнем матче против «Авангарда» он провел на площадке менее 8 минут.
Никишину 23 года. В регулярном чемпионате сезона-2024/25 он сыграл 61 матч за СКА и набрал 46 очков (17 голов + 29 передач). В первом раунде плей-офф КХЛ его команда играет против московского «Динамо», счет в серии — 2−0 в пользу столичного клуба.
22-летний Атанасов сыграл в сезоне-2024/25 59 матчей и набрал 35 очков (17 голов + 18 передач). Нижегородский клуб в первом раунде плей-офф играет против ярославского «Локомотива» (счет в серии 0−2).