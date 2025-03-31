СКА вывел Никишина из списка травмированных перед третьим матчем с «Динамо»

Никишину 23 года. В регулярном чемпионате сезона-2024/25 он сыграл 61 матч за СКА и набрал 46 очков (17 голов + 29 передач). В первом раунде плей-офф КХЛ его команда играет против московского «Динамо», счет в серии — 2−0 в пользу столичного клуба.