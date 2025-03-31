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Хет-трик Сошникова помог «Адмиралу» выйти вперед в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Адмирала».

Источник: КХЛ

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3 в овертайме обыграл челябинский «Трактор» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 5 630 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Сошников (4-я, 14-я и 77-я минуты), Либор Шулак (38), у проигравших — Стивен Кэмпфер (32), Артем Блажиевский (33) и Семен Дер-Аргучинцев (42). Сошников проводит первый сезон в «Адмирале», ранее он с 2022 по 2024 год выступал за «Трактор».

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Адмирала». Следующий матч команды проведут 2 апреля во Владивостоке. По итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» — восьмое.

В прошлом сезоне «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, проиграв в серии ярославскому «Локомотиву» (0−4). «Адмирал» занял 11-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Адмирал
4:3
2:0, 1:2, 0:1
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Бенуа Гру
Вратари
Андрей Мишуров
Закари Фукале
1-й период
03:25
Никита Сошников
10:58
Максим Шабанов
13:58
Никита Сошников
(Дмитрий Завгородний)
17:40
Александр Шепелев
2-й период
31:50
Стивен Кэмпфер
(Арсений Коромыслов, Владимир Ткачев)
32:53
Артем Блажиевский
(Александр Кадейкин)
33:46
Владимир Ткачев
37:12
Артем Блажиевский
37:38
Либор Шулак
(Дмитрий Завгородний, Никита Сошников)
3-й период
41:14
Семен Дер-Аргучинцев
(Василий Глотов)
42:53
Марио Грман
45:30
Бадди Робинсон
50:14
Семен Ручкин
Овертайм
76:17
Никита Сошников
(Георгий Солянников, Аркадий Шестаков)
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит