Хет-трик Сошникова помог «Адмиралу» выйти вперед в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»

В составе победителей шайбы забросили Никита Сошников (4-я, 14-я и 77-я минуты), Либор Шулак (38), у проигравших — Стивен Кэмпфер (32), Артем Блажиевский (33) и Семен Дер-Аргучинцев (42). Сошников проводит первый сезон в «Адмирале», ранее он с 2022 по 2024 год выступал за «Трактор».