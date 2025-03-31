Хет-трик Сошникова помог «Адмиралу» выйти вперед в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3 в овертайме обыграл челябинский «Трактор» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 5 630 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Никита Сошников (4-я, 14-я и 77-я минуты), Либор Шулак (38), у проигравших — Стивен Кэмпфер (32), Артем Блажиевский (33) и Семен Дер-Аргучинцев (42). Сошников проводит первый сезон в «Адмирале», ранее он с 2022 по 2024 год выступал за «Трактор».
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Адмирала». Следующий матч команды проведут 2 апреля во Владивостоке. По итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» — восьмое.
В прошлом сезоне «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, проиграв в серии ярославскому «Локомотиву» (0−4). «Адмирал» занял 11-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.