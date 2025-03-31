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«Локомотив» находится в шаге от победы серии Кубка Гагарина с «Торпедо»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл нижегородское «Торпедо» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых дубль оформил Артур Каюмов (24-я и 60-я минуты), также шайбы забросили Денис Алексеев (8), Максим Шалунов (11). В составе проигравших отличились Богдан Конюшков (5) и Вячеслав Войнов (24).

«Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертый матч противостояния состоится 2 апреля в Нижнем Новгороде.

Ярославцы заняли первое место в турнирной таблице КХЛ и впервые в истории стали обладателями Кубка континента. «Торпедо» расположилось на восьмой строчке в Западной конференции.

Торпедо
2:4
1:2, 1:1, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Вратари
Иван Кульбаков
Даниил Исаев
1-й период
02:42
Андрей Сергеев
04:29
Богдан Конюшков
(Михаил Абрамов)
07:21
Денис Алексеев
(Александр Радулов)
10:13
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
16:50
Михаил Абрамов
18:24
Байрон Фрэз
2-й период
23:01
Никита Черепанов
23:38
Вячеслав Войнов
(Егор Виноградов)
23:54
Артур Каюмов
(Максим Березкин)
28:42
Егор Виноградов
3-й период
55:54
Алексей Береглазов
59:23
Артур Каюмов
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит