«Локомотив» находится в шаге от победы серии Кубка Гагарина с «Торпедо»

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых дубль оформил Артур Каюмов (24-я и 60-я минуты), также шайбы забросили Денис Алексеев (8), Максим Шалунов (11). В составе проигравших отличились Богдан Конюшков (5) и Вячеслав Войнов (24).