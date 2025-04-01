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Кудашов ответил на обвинения Ротенберга в броске бутылки на лед

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не бросал бутылку на лед во время матча серии первого раунда Кубка Гагарина с петербургским СКА.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Динамо» (5:3) в третьем матче серии ⅛ финала плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 2−1 в пользу «бело-голубых». После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг во флеш-интервью призвал судейский комитет КХЛ разобрать поведение Кудашова, который, по словам специалиста, выбросил на лед бутылку.

«Да ради бога, пускай посмотрят записи. Джордан Уил ставит банку в ячейку и вылетает крышка, Я то здесь при чем? С “Локомотивом” случай был, примерно то же самое было, я ее бросил об пол, она вылетела на лед. Здесь я просто стоял, Уил рядом со мной сидел. Думаю, современные технологии позволят посмотреть, что было на самом деле», — сказал Кудашов на пресс-конференции, опубликованной на странице СКА в соцсети «ВКонтакте».

СКА
5:3
1:0, 2:1, 2:2
Динамо М
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22849 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Вратари
Егор Заврагин
Максим Моторыгин
1-й период
03:49
Дмитрий Рашевский
03:54
Арсений Грицюк
(Иван Демидов)
07:38
Сергей Андронов
12:02
Михаил Воробьев
2-й период
24:25
Евгений Кузнецов
(Владимир Алистров, Андрей Педан)
28:32
Андрей Педан
30:25
Игорь Ожиганов
(Дилан Сикьюра, Максим Комтуа)
31:02
Артем Чернов
37:26
Джордан Уил
38:15
Александр Никишин
(Арсений Грицюк)
3-й период
50:34
Максим Комтуа
(Седрик Пакетт, Даниил Пыленков)
52:53
Дилан Сикьюра
53:54
Илья Карпухин
(Марат Хайруллин)
56:17
Захар Бардаков
58:02
Павел Акользин
(Егор Заврагин)
Статистика
11
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит