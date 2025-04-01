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ЦСКА сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо», уступая 0:2

Армейцы победили дома со счетом 2:1. Пятый матч серии пройдет 3 апреля в Минске.

Источник: ТАСС

Московский ЦСКА дома обыграл минское «Динамо» со счетом 2:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Долженков (42-я минута), Иван Дроздов (47). У проигравших отличился Виталий Пинчук (58).

Счет в серии до четырех побед стал 2−2, ЦСКА после двух поражений в Минске выиграл дважды дома. Следующий матч пройдет 3 апреля в Минске.

В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, «Динамо» — четвертое.

ЦСКА и «Динамо» впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ. В очных встречах в нынешнем сезоне минчане выиграли все четыре матча в «регулярке».

ЦСКА
2:1
0:0, 0:0, 2:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
1.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9708 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Просветов
Василий Демченко
(Василий Демченко)
1-й период
03:29
Егор Афанасьев
08:26
Кристиан Хенкель
14:43
Никита Пышкайло
2-й период
28:39
Владислав Провольнев
34:24
Николас Мелош
3-й период
41:15
Кирилл Долженков
(Тахир Мингачев)
46:23
Иван Дроздов
(Максим Соркин, Фредрик Классон)
58:14
Виталий Пинчук
(Вадим Мороз, Ксавье Уэлле)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит