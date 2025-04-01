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И. Воробьёв: думаю, у нас с Минском — самая жёсткая серия в плей-офф. Мужская серия

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв отметил высокий градус накала в серии с минским «Динамо» (2:1) и оценил победу в четвёртом матче.

Источник: Чемпионат.com

— Очень жёсткая, боевитая игра. Здорово сыграл Иван Просветов, ребята сражались и бились за каждую шайбу. Потерпели немножко, хорошо реализовали свои моменты в третьем периоде. Теперь — серия до двух побед.

— С чем связываете, что с первых же секунд был высокий градус борьбы?

— Наверное, вся серия такая идёт. Думаю, по хитам эта серия самая жёсткая в плей-офф. Мужская серия, такая она и есть.

— Есть ли сейчас у ЦСКА психологическое преимущество?

— Мы на это очень надеемся.

— Что нужно было делать ЦСКА, когда во втором периоде преимуществом владел соперник?

— Второй период — это кто кого переменяет, это отдельный вид спорта. Минск короткими сменами в принципе играет.

— Долженков был не очень заметен, но забил ключевой гол. Как вы его так настроили?

— Да, он не был особо заметен в атаке, но это важнейшее качество нападающего — использовать полумоменты, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.