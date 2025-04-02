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Третьяк — о матче ЦСКА и минского «Динамо»: «Давно такого хоккея не видел. Играли жестко, как мы с канадцами»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина между московским ЦСКА и минским «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

Армейцы со счетом 2:1 победили в четвертом матче и сравнял счет в серии до четырех побед (2−2).

«Вратарь (Иван Просветов) — герой матча. Но я давно такого хоккея не видел, соскучился по такому хоккею. Две команды играли жестко, как мы с канадцами в свое время. Хоккей был очень интересным, захватывающим. “Динамо” выглядело предпочтительней, но вратарь еще раз показал, что является главной фигурой. Он сумел выстоять, 40 с лишним бросков отразил.

“Динамо” произвело очень сильное впечатление, и следующие игры будут очень тяжелыми. Не думаю, что “Динамо” заранее поверило в победу — ЦСКА есть ЦСКА. С первых минут игра была жесткой, никакого послабления не было. Было уважение соперника с обеих сторон. Такой хоккей мы любим», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Следующие матчи в серии пройдут 3 и 5 апреля в Минске и Москве соответственно.