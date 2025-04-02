Третьяк — о матче ЦСКА и минского «Динамо»: «Давно такого хоккея не видел. Играли жестко, как мы с канадцами»

«Вратарь (Иван Просветов) — герой матча. Но я давно такого хоккея не видел, соскучился по такому хоккею. Две команды играли жестко, как мы с канадцами в свое время. Хоккей был очень интересным, захватывающим. “Динамо” выглядело предпочтительней, но вратарь еще раз показал, что является главной фигурой. Он сумел выстоять, 40 с лишним бросков отразил.



“Динамо” произвело очень сильное впечатление, и следующие игры будут очень тяжелыми. Не думаю, что “Динамо” заранее поверило в победу — ЦСКА есть ЦСКА. С первых минут игра была жесткой, никакого послабления не было. Было уважение соперника с обеих сторон. Такой хоккей мы любим», — приводит слова Третьяка ТАСС.