«Салават» снова «поплыл» в первом раунде, СКА «сжёг» сам себя. Мнение о плей-офф КХЛ

Четвёртый матч этой серии, конечно, стал украшением текущего плей-офф, но в сухом остатке для СКА всё оказалось плохо. Армейцы, потратив кучу сил и эмоций, проиграли во втором овертайме и встали на вылет уже в следующем матче в Москве. А ведь для петербуржцев всё могло сложиться совсем не так нервно и в итоге неудачно, но СКА опять показал себя командой стиля «шалтай-болтай», подчиняющейся не структуре, не системе, не порядку, а хаосу и импульсу. В четвёртом матче ведь мощное начало армейцев и быстрый гол могли помочь им провести эту игру с позиции силы при поддержке трибун, однако СКА попросту вручил инициативу сопернику в руки невероятными по своей глупости удалениями. Но разве кто-то удивлён, что всё произошло именно так?