Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ключевой момент серии «Динамо» — СКА. Справедливо ли отменили гол Воробьёва?

Разбираем нашумевший эпизод, в котором непонятным остался только один момент.

Источник: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Если вы не смотрели четвёртую встречу серии «Динамо» — СКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2025, то очень многое потеряли — команды выдали невероятно яркий и событийный матч, который вполне заслуживает стать украшением всего первого раунда этого плей-офф.

В нём было практически всё: быстрый гол армейцев, перехват инициативы бело-голубыми, безумная концовка основного времени с голом в пустые ворота и казавшимся невозможным камбэком петербуржцев. Но вишенкой на торте стал овертайм, который растянулся аж на полчаса.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
1/8 финала, 2.04.2025, 19:00
СКА
4
Динамо М
5

Хотя он мог закончиться и в самом его начале, когда Марат Хайруллин не реализовал штрафной бросок, и на исходе 14-й минуты — СКА, казалось бы, вырвал победу, буквально затолкав шайбу в ворота Максима Моторыгина. Вся арена в Северной столице уже успела отпраздновать вымученный гол, тренерский штаб армейцев в полном составе покинул скамейку и ушёл в подтрибунное помещение, а радостные игроки поздравляли друг друга с таким важным результатом — однако после долгого просмотра судьи всё-таки отменили взятие ворот, после чего уже во втором дополнительном периоде бело-голубые решили исход встречи в свою пользу.

А что же произошло в самом резонансном моменте, который вообще может стать ключевым для серии? Справедливо ли «военная комната» не засчитала гол Михаила Воробьёва? Давайте разбираться.

Основное действующее лицо в этой ситуации — Воробьёв. Именно он усерднее пытался протолкнуть шайбу в ворота. И у него почти получилось — она уже почти пересекла линию ворот, когда вовремя подоспевший Антон Сизов клюшкой предотвратил гол нападающего армейцев и направил шайбу в сторону Моторыгина.

В этот момент и произошёл тот контакт, из-за которого судьи приняли решение об отмене гола — Воробьёв воздействовал на Моторыгина и помешал тому зафиксировать шайбу. Согласно правилам, это является блокировкой вратаря.

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд в беседе с «Чемпионатом» согласился с вынесенным решением: «Аргументы принятого судейским комитетом решения мне понятны: у Воробьёва был контакт с Моторыгиным, поэтому арбитры отменили взятие ворот».

Сейв Сизова для «Динамо» стал определяющим — не успей защитник бело-голубых вовремя вынести шайбу с ленточки, никаких причин для отмены взятия ворот у арбитров уже бы не было.

20

Другой вопрос — и ответа на него мы так и не получили — в том, почему тогда не последовало удаления Воробьёва — ведь, согласно тому же регламенту, «на полевого игрока, который с помощью клюшки или своего тела блокирует или препятствует передвижению вратаря в площади ворот или не даёт вратарю возможности занять игровую позицию, будет наложен Малый штраф».

Но это уже неважно — встреча продолжилась, москвичи смогли дожать соперника и сделали счёт в серии 3−1 в свою пользу. Противостояние возвращается в столицу, где подопечные Алексея Кудашова постараются оформить себе путёвку во второй раунд. А у Романа Ротенберга и СКА больше нет права на ошибку.

Дмитрий Сторожев