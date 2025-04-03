Ключевой момент серии «Динамо» — СКА. Справедливо ли отменили гол Воробьёва?

Хотя он мог закончиться и в самом его начале, когда Марат Хайруллин не реализовал штрафной бросок, и на исходе 14-й минуты — СКА, казалось бы, вырвал победу, буквально затолкав шайбу в ворота Максима Моторыгина. Вся арена в Северной столице уже успела отпраздновать вымученный гол, тренерский штаб армейцев в полном составе покинул скамейку и ушёл в подтрибунное помещение, а радостные игроки поздравляли друг друга с таким важным результатом — однако после долгого просмотра судьи всё-таки отменили взятие ворот, после чего уже во втором дополнительном периоде бело-голубые решили исход встречи в свою пользу.