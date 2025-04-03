Ключевой момент серии «Динамо» — СКА. Справедливо ли отменили гол Воробьёва?

Если вы не смотрели четвёртую встречу серии «Динамо» — СКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2025, то очень многое потеряли — команды выдали невероятно яркий и событийный матч, который вполне заслуживает стать украшением всего первого раунда этого плей-офф.
В нём было практически всё: быстрый гол армейцев, перехват инициативы бело-голубыми, безумная концовка основного времени с голом в пустые ворота и казавшимся невозможным камбэком петербуржцев. Но вишенкой на торте стал овертайм, который растянулся аж на полчаса.
Хотя он мог закончиться и в самом его начале, когда Марат Хайруллин не реализовал штрафной бросок, и на исходе 14-й минуты — СКА, казалось бы, вырвал победу, буквально затолкав шайбу в ворота Максима Моторыгина. Вся арена в Северной столице уже успела отпраздновать вымученный гол, тренерский штаб армейцев в полном составе покинул скамейку и ушёл в подтрибунное помещение, а радостные игроки поздравляли друг друга с таким важным результатом — однако после долгого просмотра судьи всё-таки отменили взятие ворот, после чего уже во втором дополнительном периоде бело-голубые решили исход встречи в свою пользу.
А что же произошло в самом резонансном моменте, который вообще может стать ключевым для серии? Справедливо ли «военная комната» не засчитала гол Михаила Воробьёва? Давайте разбираться.
Основное действующее лицо в этой ситуации — Воробьёв. Именно он усерднее пытался протолкнуть шайбу в ворота. И у него почти получилось — она уже почти пересекла линию ворот, когда вовремя подоспевший Антон Сизов клюшкой предотвратил гол нападающего армейцев и направил шайбу в сторону Моторыгина.
В этот момент и произошёл тот контакт, из-за которого судьи приняли решение об отмене гола — Воробьёв воздействовал на Моторыгина и помешал тому зафиксировать шайбу. Согласно правилам, это является блокировкой вратаря.
Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд в беседе с «Чемпионатом» согласился с вынесенным решением: «Аргументы принятого судейским комитетом решения мне понятны: у Воробьёва был контакт с Моторыгиным, поэтому арбитры отменили взятие ворот».
Сейв Сизова для «Динамо» стал определяющим — не успей защитник бело-голубых вовремя вынести шайбу с ленточки, никаких причин для отмены взятия ворот у арбитров уже бы не было.
Другой вопрос — и ответа на него мы так и не получили — в том, почему тогда не последовало удаления Воробьёва — ведь, согласно тому же регламенту, «на полевого игрока, который с помощью клюшки или своего тела блокирует или препятствует передвижению вратаря в площади ворот или не даёт вратарю возможности занять игровую позицию, будет наложен Малый штраф».
Но это уже неважно — встреча продолжилась, москвичи смогли дожать соперника и сделали счёт в серии 3−1 в свою пользу. Противостояние возвращается в столицу, где подопечные Алексея Кудашова постараются оформить себе путёвку во второй раунд. А у Романа Ротенберга и СКА больше нет права на ошибку.
Дмитрий Сторожев