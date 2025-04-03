«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в матче ⅛ финала Кубка Гагарина

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). В составе победителей отличились Ник Эберт (14-я минута) и Стефан Да Коста (39). Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин оформил второй в карьере шатаут в плей-офф КХЛ.
Эберт набрал 100-е очко в КХЛ — 30-летний защитник забросил 37 шайб и отдал 63 результативные передачи.
«Автомобилист» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестая встреча серии ⅛ финала Кубка Гагарина пройдет 5 апреля в Казани.
«Ак Барс» в регулярном чемпионате стал пятым в Восточной конференции, «Автомобилист» занял четвертое место.