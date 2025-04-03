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«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в матче ⅛ финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). В составе победителей отличились Ник Эберт (14-я минута) и Стефан Да Коста (39). Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин оформил второй в карьере шатаут в плей-офф КХЛ.

Эберт набрал 100-е очко в КХЛ — 30-летний защитник забросил 37 шайб и отдал 63 результативные передачи.

«Автомобилист» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестая встреча серии ⅛ финала Кубка Гагарина пройдет 5 апреля в Казани.

«Ак Барс» в регулярном чемпионате стал пятым в Восточной конференции, «Автомобилист» занял четвертое место.

Автомобилист
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
3.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11522 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Евгений Аликин
Тимур Билялов
1-й период
13:33
Ник Эберт
(Брукс Мэйсек, Семен Кизимов)
14:29
Алексей Бывальцев
2-й период
22:25
Ник Меркли
22:25
Митчелл Миллер
25:01
Александр Шаров
29:12
Ник Петан
38:18
Стефан Да Коста
(Степан Хрипунов)
3-й период
46:33
Евгений Кашников
Статистика
8
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит