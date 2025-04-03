«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в матче ⅛ финала Кубка Гагарина

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). В составе победителей отличились Ник Эберт (14-я минута) и Стефан Да Коста (39). Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин оформил второй в карьере шатаут в плей-офф КХЛ.