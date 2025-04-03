Семь — ноль: хоккеисты «Динамо» разгромили ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперед в серии до четырех побед (3:2), на данный момент успеха в этой паре добиваются исключительно «домашние» команды. Динамовцы находятся в одном шаге от исторического выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина, сделать его наши парни попробуют 5 апреля в Москве — встреча на «ЦСКА Арене» стартует в 17.00. В случае субботней неудачи «зубров» соперники вернутся в Минск для решающего седьмого матча 7 апреля.