Семь — ноль: хоккеисты «Динамо» разгромили ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ

Пятый поединок серии состоялся на «Минск-Арене». В стартовой трети динамовцы сполна отыгрались за невезение в реализации моментов, которое преследовало их в московском матче два дня назад. «Зубры» вышли вперед уже на второй минуте: Даниил Липский вывел на бросок Егора Борикова, которому оставалось только попасть в опустевший угол.
В середине игрового отрезка шайбу в ворота «армейцев» отправил Сэм Энас, пропустивший два предыдущих матча из-за повреждения. Еще через минуту Крис Тирни прорвался сквозь кордон защитников, стянул на себя голкипера и выложил пас на Борикова, который вновь не промахнулся перед пустыми воротами.
После этого вратарь гостей Иван Просветов уступил место сменщику Павлу Хомченко, но дублер продержался «сухим» недолго: перед уходом на перерыв точный бросок удался Робу Хэмилтону — 4:0. Во втором периоде «зубры» продолжили резвиться: дубль оформил Роман Горбунов, а между двумя шайбами форварда уместился гол в исполнении капитана Андрея Стася, который побил рекорд «Динамо» по числу игр за клуб в КХЛ (449).
В заключительной трети цифры на табло не изменились — в итоге разгромные 7:0, голкипер хозяев Василий Демченко совершил 23 сейва. Эта виктория стала для минчан самой крупной за все время участия в плей-офф лиги.
Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперед в серии до четырех побед (3:2), на данный момент успеха в этой паре добиваются исключительно «домашние» команды. Динамовцы находятся в одном шаге от исторического выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина, сделать его наши парни попробуют 5 апреля в Москве — встреча на «ЦСКА Арене» стартует в 17.00. В случае субботней неудачи «зубров» соперники вернутся в Минск для решающего седьмого матча 7 апреля.