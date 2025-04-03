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Семь — ноль: хоккеисты «Динамо» разгромили ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» вновь захватили лидерство в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против московского ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Пятый поединок серии состоялся на «Минск-Арене». В стартовой трети динамовцы сполна отыгрались за невезение в реализации моментов, которое преследовало их в московском матче два дня назад. «Зубры» вышли вперед уже на второй минуте: Даниил Липский вывел на бросок Егора Борикова, которому оставалось только попасть в опустевший угол.

В середине игрового отрезка шайбу в ворота «армейцев» отправил Сэм Энас, пропустивший два предыдущих матча из-за повреждения. Еще через минуту Крис Тирни прорвался сквозь кордон защитников, стянул на себя голкипера и выложил пас на Борикова, который вновь не промахнулся перед пустыми воротами.

После этого вратарь гостей Иван Просветов уступил место сменщику Павлу Хомченко, но дублер продержался «сухим» недолго: перед уходом на перерыв точный бросок удался Робу Хэмилтону — 4:0. Во втором периоде «зубры» продолжили резвиться: дубль оформил Роман Горбунов, а между двумя шайбами форварда уместился гол в исполнении капитана Андрея Стася, который побил рекорд «Динамо» по числу игр за клуб в КХЛ (449).

В заключительной трети цифры на табло не изменились — в итоге разгромные 7:0, голкипер хозяев Василий Демченко совершил 23 сейва. Эта виктория стала для минчан самой крупной за все время участия в плей-офф лиги.

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперед в серии до четырех побед (3:2), на данный момент успеха в этой паре добиваются исключительно «домашние» команды. Динамовцы находятся в одном шаге от исторического выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина, сделать его наши парни попробуют 5 апреля в Москве — встреча на «ЦСКА Арене» стартует в 17.00. В случае субботней неудачи «зубров» соперники вернутся в Минск для решающего седьмого матча 7 апреля.

Динамо Мн
7:0
4:0, 3:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
3.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Вратари
Василий Демченко
Иван Просветов
(Павел Хомченко)
1-й период
01:45
Егор Бориков
(Даниил Липский, Крис Тирни)
10:26
Сэм Энас
(Кристиан Хенкель, Джордан Гросс)
11:38
Егор Бориков
(Крис Тирни, Джош Брук)
14:24
Илья Усов
14:24
Кирилл Долженков
17:04
Колби Уильямс
19:38
Роберт Хэмилтон
(Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов)
2-й период
21:09
Колби Уильямс
23:11
Роман Горбунов
(Ксавье Уэлле, Сэм Энас)
23:29
Андрей Стась
(Роберт Хэмилтон, Сергей Кузнецов)
25:24
Джош Брук
27:30
Роман Горбунов
(Александр Волков)
30:32
Ксавье Уэлле
3-й период
42:28
Илья Усов
42:28
Максим Мамин
46:33
Сергей Кузнецов
46:33
Тахир Мингачев
53:18
Даниил Липский
53:18
Даниил Липский
53:18
Иван Дроздов
53:18
Иван Дроздов
Статистика
14
Штрафное время
14
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит