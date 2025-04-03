Илья Воробьёв объяснил причины поражения ЦСКА со счётом 0:7 в матче плей-офф КХЛ

— Что сегодня произошло с вашей командой, что получили такой счёт уже к середине второго периода?
— Я вам только что сказал, что залетало очень многое. Практически всё.
— Чем была продиктована замена Ивана Просветова — попыткой встряхнуть команду или недовольством его действиями?
— Обычно в хоккее, после двух-трёх меняется голкипер, вне зависимости от его действий. Поэтому так.
— В третьем периоде произошёл неприятный момент, связанный с травмой Егора Фатеева. Уже известно его состояние?
— Нет.
— В этой серии пока побеждает исключительно домашняя команда. Что надо сделать, чтобы обыграть «Динамо» в Москве?
— Вы же сами сказали про домашнюю команду. Вы и ответили на свой вопрос.
— Домашняя площадка даёт такое преимущество?
— На данный момент да.
— Но как можно объяснить такое количество пропущенных шайб именно в Минске, ведь в Москве ЦСКА столько не пропускает?
— Хороший вопрос, да. По большому счёту, в плей-офф не важно, сколько ты пропустил шайб. Важно, кто первым доберётся до четырёх побед. А это всё — удел журналистов, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.