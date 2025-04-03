Илья Воробьёв объяснил причины поражения ЦСКА со счётом 0:7 в матче плей-офф КХЛ

— Хороший вопрос, да. По большому счёту, в плей-офф не важно, сколько ты пропустил шайб. Важно, кто первым доберётся до четырёх побед. А это всё — удел журналистов, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.