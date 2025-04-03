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Илья Воробьёв объяснил причины поражения ЦСКА со счётом 0:7 в матче плей-офф КХЛ

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о причинах разгромного поражения от минского «Динамо» со счётом 0:7 (2−3 в серии) в Кубке Гагарина.

Источник: Чемпионат.com

— Что сегодня произошло с вашей командой, что получили такой счёт уже к середине второго периода?

— Я вам только что сказал, что залетало очень многое. Практически всё.

— Чем была продиктована замена Ивана Просветова — попыткой встряхнуть команду или недовольством его действиями?

— Обычно в хоккее, после двух-трёх меняется голкипер, вне зависимости от его действий. Поэтому так.

— В третьем периоде произошёл неприятный момент, связанный с травмой Егора Фатеева. Уже известно его состояние?

— Нет.

— В этой серии пока побеждает исключительно домашняя команда. Что надо сделать, чтобы обыграть «Динамо» в Москве?

— Вы же сами сказали про домашнюю команду. Вы и ответили на свой вопрос.

— Домашняя площадка даёт такое преимущество?

— На данный момент да.

— Но как можно объяснить такое количество пропущенных шайб именно в Минске, ведь в Москве ЦСКА столько не пропускает?

— Хороший вопрос, да. По большому счёту, в плей-офф не важно, сколько ты пропустил шайб. Важно, кто первым доберётся до четырёх побед. А это всё — удел журналистов, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Динамо Мн
7:0
4:0, 3:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
3.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Вратари
Василий Демченко
Иван Просветов
(Павел Хомченко)
1-й период
01:45
Егор Бориков
(Даниил Липский, Крис Тирни)
10:26
Сэм Энас
(Кристиан Хенкель, Джордан Гросс)
11:38
Егор Бориков
(Крис Тирни, Джош Брук)
14:24
Илья Усов
14:24
Кирилл Долженков
17:04
Колби Уильямс
19:38
Роберт Хэмилтон
(Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов)
2-й период
21:09
Колби Уильямс
23:11
Роман Горбунов
(Ксавье Уэлле, Сэм Энас)
23:29
Андрей Стась
(Роберт Хэмилтон, Сергей Кузнецов)
25:24
Джош Брук
27:30
Роман Горбунов
(Александр Волков)
30:32
Ксавье Уэлле
3-й период
42:28
Илья Усов
42:28
Максим Мамин
46:33
Сергей Кузнецов
46:33
Тахир Мингачев
53:18
Даниил Липский
53:18
Даниил Липский
53:18
Иван Дроздов
53:18
Иван Дроздов
Статистика
14
Штрафное время
14
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит