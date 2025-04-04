Что может спасти такой ЦСКА? Этот «Спартак» лучше прошлогоднего? «Авангард» просел? Выводы по дню плей-офф КХЛ

«Металлург» сделал все от себя зависящее, чтобы снова перевезти серию в Омск. Уральцы с первых минут носились как угорелые и не давали сопернику поднять головы. Было понятно, что на весь матч в таком темпе хозяев не хватит, поэтому «Авангард» решил отсидеться. Против Андрея Разина и его команды этот прием не сработал уже вторую игру подряд. Магнитогорцы в атаке действовали просто и все-таки нашли свои шансы.