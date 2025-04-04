Что может спасти такой ЦСКА? Этот «Спартак» лучше прошлогоднего? «Авангард» просел? Выводы по дню плей-офф КХЛ

Кубок Гагарина.
⅛ финала. «Восток»
«Автомобилист» — «Ак Барс» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Счет в серии: 3−2.
«Металлург» — «Авангард» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Счет в серии: 2−3.
⅛ финала. «Запад»
«Динамо» Минск — ЦСКА — 7:0 (4:0, 3:0, 0:0)
Счет в серии: 3−2.
«Спартак» — «Северсталь» — 5:2 (0:1, 5:1, 0:0)
Счет в серии: 4−1.
«Авангард» опять зря сидел в обороне
«Металлург» сделал все от себя зависящее, чтобы снова перевезти серию в Омск. Уральцы с первых минут носились как угорелые и не давали сопернику поднять головы. Было понятно, что на весь матч в таком темпе хозяев не хватит, поэтому «Авангард» решил отсидеться. Против Андрея Разина и его команды этот прием не сработал уже вторую игру подряд. Магнитогорцы в атаке действовали просто и все-таки нашли свои шансы.
Далее картина полностью поменялась — уже «ястребам» прошлось идти вперед. Но энергии им не хватило. Поэтому и возникает логичный вопрос — это временная проблема или «физика» находится в плачевном состоянии? Пока четкого ответа на этот вопрос нет, но складывается впечатление, что с каждой игрой «Авангард» проседает и растрачивает впустую эмоции.
Снова свой талант провокатора продемонстрировал защитник Никита Камалов. Он схлестнулся с капитаном «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым — тот почему-то развернулся и пропустил удар. Момент получился грязноватым. Он чуть позднее вызвал бурные эмоции у супруги пострадавшего. После матча она опубликовала в собственном Telegram-канале пост, пригрозив Камалову, не называя его по фамилии, чуть ли не всеми карами ада. Шестой матч становится в серии ключевым по всем параметрам.
Идеальный матч «Автомобилиста»
После разгрома в Казани «Автомобилист» выдал идеальную игру, которая практически полностью соответствовала стандартам, заданным уральской командой прошлой весной. Плотность, цепкость, самоотдача и полный контроль собственных действий — взломать такую оборону у «Ак Барса» не получилось. Способность доставать из себя максимум в самый важный момент отличает фаворита от просто хорошей команды.
Не случайно, что именно сейчас лидер нападения «Автомобилиста» Стефан Да Коста забил свой первый гол в нынешнем плей-офф. Уральцам удалась быстрая атака с ходу, которую они разыграли очень красиво. Главные звезды «Ак Барса» стараются изо всех сил, но не получают должной поддержки остальных. Екатеринбуржцы за пять матчей, кажется, приспособились к Яшкину, Галимову, Барабанову и Ко. К тому же вратарь Евгений Аликин, начавший серию с перепадами, на глазах обрел уверенность и не переживает после неудач.
«Спартак» перевернул игру за минуту
Главный тренер Алексей Жамнов по окончании пятого матча сказал, что ему нынешняя серия против «Северстали» далась сложнее, чем прошлогодняя. Это звучало несколько странно. Чуть раньше игроки «Спартака», отдавая должное сопернику, убеждали, что с минувшего плей-офф команда стала увереннее и солиднее во всем.
В четверг красно-белым, которые провалили первый период, понадобилось чуть больше минуты для переворота ситуации с ног на голову. Три гола за 68 секунд стали ударом, после которого «Северсталь» опустила руки. Андрей Козырев чуть запоздал с тайм-аутом. Зато на пресс-конференции главный тренер череповецкой команды показал себя настоящим мужчиной, взяв ответственность за поражение в серии и неудачные трансферные решения по ходу сезона на себя.
«Динамо» поиздевалось над ЦСКА
В Минске «Динамо» уже в первом периоде отправило ЦСКА в нокдаун, а затем принялось добивать прибитого морально соперника точечными ударами. Это выглядело как циничное издевательство над поверженным трупом врага. Всем, кто имеет хоть какое-то отношение к армейскому клубу, на протяжении всего матча было очень больно на душе из-за такого позора. Описывать ход игры, где почти сразу все стало ясно, бессмысленно.
Судьба словно компенсировала команде Дмитрия Квартальнова промахи и ошибки, допущенные в московских матчах. Минчане переиграли и уничтожили оппонента не за счет везения или бешеной поддержки трибун, а благодаря тому, что умеют лучше и умнее использовать свои козыри. Несколько красивых шайб в исполнении «Динамо» стали следствием слаженных командных действий.
Как оказалось, армейцы могут выбить соперника из привычного режима только силовой игрой на грани и феноменальном перформансом вратаря. Оба этих приема оказались неэффективными. В «Динамо» умеют делать выводы и быстро решать проблемы. Попытки ненавидимого всем Минском Кирилла Долженкова залезть под кожу соперникам и серия стычек в третьем периоде ни к чему позитивному для ЦСКА не привели.
Кажется, в запасе у Ильи Воробьева ничего не осталось. В следующем матче его команду может спасти только эмоциональная опустошенность динамовцев, которые забивали раз за разом и смогли остановиться только к третьему периоду.
Автор: Михаил Зислис