Самая равная серия плей-офф. «Авангард» и «Металлург» должны играть в финале

Впрочем, к этому форварду мало вопросов. Он очень сильно старается, и видно, насколько заряжен. А остальные-то где? Райан Спунер провел на площадке чуть менее 11 минут. А ведь он тот центр, который должен помогать Владимиру Ткачеву и Буше. В итоге Рид старался все сделать один, поняв, что от канадца мало толку. А Ткачев вообще славен тем, что может отдать крутую передачу. Но ему надо получить шайбу и увидеть свободного партнера.