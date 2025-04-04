Самая равная серия плей-офф. «Авангард» и «Металлург» должны играть в финале

Серия между «Металлургом» и «Авангардом» оказалась не такой простой, как кому-то могло показаться после двух матчей. Более того, вообще ничего не меняется в каждой встрече. По-прежнему это две равные команды, а побеждает тот, кто лучше в конкретные два-три часа по вечерам.
Главного тренера омичей Ги Буше начали подводить легионеры. В последнем матче не было большинства, а значит, пропал основной козырь омского клуба. Да, Рид Буше все-таки забил, показав, что у него один из самых хитрых бросков в лиге. Но все же там был идеальный бросок. Все сошлось, удобная позиция, никто не подставил клюшку. Однако напомню, что у Рида было еще шесть попыток поразить ворота и все они были нейтрализованы.
Впрочем, к этому форварду мало вопросов. Он очень сильно старается, и видно, насколько заряжен. А остальные-то где? Райан Спунер провел на площадке чуть менее 11 минут. А ведь он тот центр, который должен помогать Владимиру Ткачеву и Буше. В итоге Рид старался все сделать один, поняв, что от канадца мало толку. А Ткачев вообще славен тем, что может отдать крутую передачу. Но ему надо получить шайбу и увидеть свободного партнера.
Главному тренеру «Авангарда» надо что-то придумать с центром к Владимиру и Риду, потому что Спунер явно не готов. Но кого ставить? Николая Прохоркина? Тогда есть риск, что совершенно бесполезно проведут время Наиль Якупов и Иван Игумнов. Майкла Маклауда? Это единственный вариант.
Не видно и Джованни Фьоре. Да, на его счету передача в прошедшем матче, но этого слишком мало. Кроме того, это вообще первый набранный балл иностранцем в плей-офф. Разве на это рассчитывали в клубе, когда приобретали хоккеиста?
Но если вы думаете, что у главного тренера «Магнитки» Андрея Разина все идеально, то это не так. Данила Юров набирает форму. Роман Канцеров по-прежнему борется с демонами, но, хотя очень старается, голов нет. Еще ни одного очка не набрал Дмитрий Силантьев.
Однако если у Андрея Разина кто-то из форвардов не может забивать и отдавать, то он тут же превращается в разрушителя. Не идет с голами — мешай сопернику. И в последних двух матчах хоккеисты с этим справляются. Я уж не говорю, что Петунин, Гераськин и Вовченко вообще преуспели в обороне.
Ги Буше правильно уловил суть серии, да и Андрей Разин с ним согласен. В этом противостоянии вообще никто никого не переигрывает, абсолютно равные матчи, причем результат прошлой игры никак не влияет на следующую. Кому-то реально больше везет, а кому-то меньше. Не удивился бы, увидев эти команды в финале, они показывают хоккей, который будет в решающей серии, пусть и не между этими клубами.
Проблема в том, что у «Металлурга» нет права на ошибку. И выиграть четыре встречи подряд очень тяжело, особенно если перед тобой зеркальное отражение. Два раза получилось обыграть соперника, но можно ли так повторить еще два раза? Кстати, да. Возможно.
Возьмем за исходник регулярный чемпионат, тем более это единственное, на что мы можем опираться в размышлениях. Как-то уральский клуб не проигрывал почти месяц, одержав девять побед подряд. Но важно понимать качество соперников. Так вот начало этой серии было убедительным. Команда Андрея Разина по очереди одержала верх во встречах с «Автомобилистом», «Салаватом Юлаевым», «Авангардом», снова с «Автомобилистом» и вновь с «Авангардом». То есть команда умеет проводить серию крутых матчей против серьезных соперников.
Еще преимущество Андрея Разина в том, что он знает КХЛ, а Буше еще плавает в нашей лиге. И пусть канадский специалист вроде бы познакомился со всеми, все-таки он иностранец, а в составе слишком много российских ребят. Понять их менталитет тяжело и за пару лет, а Буше тут меньше года.
Хочется седьмой матч. Не из-за симпатии к одному из клубов, а потому что так будет справедливо. Решающая битва покажет все. Но для этого «Металлургу» надо совершить подвиг в Омске.
Алексей Шевченко