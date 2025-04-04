«Ак Барс» — в шаге от вылета уже в первом раунде. Это провал для топ-клуба, но такой результат уже никого не удивляет

Конечно, у «Ак Барса» еще есть шанс забрать эту серию и не вылететь из плей-офф в первом же раунде второй год подряд. Вот только сейчас все идет к очередному провалу, и к этому все уже начинают привыкать. «Ак Барс» остается топ-клубом, но только вне льда — по маркетингу, работе офиса, имиджу в медиа и взаимодействиям с прессой. А результаты опять подводят. И они оттеняют все хорошее, что происходит в клубе.