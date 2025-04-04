«Ак Барс» — в шаге от вылета уже в первом раунде. Это провал для топ-клуба, но такой результат уже никого не удивляет

Отсутствие стабильности — проблема практически каждого клуба КХЛ. Но перед «Ак Барсом» она стоит особо остро. В четвертом матче казанцы порхали по льду «Татнефть Арены», накидав семь шайб в ворота соперника, — казалось, уж теперь-то «Автомобилист» подавлен психологически, осталось только дожать соперника. Но на пятую игру в Екатеринбурге «Ак Барс» вышел так, словно этого разгрома не было — гости быстро пропустили первый гол и так и не смогли взломать эффективную оборону уральцев.
Куда все делось? Конечно, корни нужно искать не только в игре команды Анвара Гатиятулина — соперник провел очень качественный матч, нивелировав все сильные стороны казанцев. Но ведь до этого атака «Ак Барса» в каждой встрече смогла забросить как минимум две шайбы.
Весь сезон игра «барсов» держалась на нескольких ключевых хоккеистах, без которых нельзя представить команду. Травмы Ника Петана и Митчелла Миллера переживались тяжело, но без Никиты Лямкина, Кирилла Семенова, Александра Барабанова, Артема Галимова или Дмитрия Яшкина пришлось бы куда сложнее. Они и сейчас тащат «Ак Барс», но должной помощи в атаке от остальных нет. В обороне же слабые места очевидны — оба гола в пятом матче пропустила пара Константина Лучевникова и Альберта Яруллина.
Ближе к плей-офф в «Ак Барсе» обосновался бывший главный тренер Зинэтула Билялетдинов. Да, он занимает пост советника генерального директора клуба по вертикали, но какое это отношение имеет к тренировочному процессу основной команды? Анвар Гатиятулин, как и положено воспитанному человеку, всячески подчеркивает хорошие отношения с Билялетдиновым, но авторитета среди игроков нахождение рядом предшественника не добавляет. О чем думать хоккеистам, если руководство всецело не доверяет нынешнему главному тренеру?
Одна из главных черт характера Гатиятулина — упертость. Иногда это производит эффект, как в случае с Галимовым, в которого он изначально верил, и Артем раскрылся под его руководством. Но в серии с «Автомобилистом» нужно что-то менять, а Гатиятулин стоит на своем.
Мучается в тройке с медленными Эриком О’Деллом и Егором Коршковым креативный и подвижный Алексей Пустозеров, но тренер продолжает выпускать их вместе. На троих за пять матчей форварды забили один гол, и то Пустозеров отличился в большинстве, когда его партнеров по тройке на льду не было. Не всегда справляется и четвертое звено, но там тренер по-прежнему ставит Семена Кошелева, который никогда не считался чеккером.
Конечно, у «Ак Барса» еще есть шанс забрать эту серию и не вылететь из плей-офф в первом же раунде второй год подряд. Вот только сейчас все идет к очередному провалу, и к этому все уже начинают привыкать. «Ак Барс» остается топ-клубом, но только вне льда — по маркетингу, работе офиса, имиджу в медиа и взаимодействиям с прессой. А результаты опять подводят. И они оттеняют все хорошее, что происходит в клубе.
Артур Хайруллин