Георгий Иванов: Каждый матч серии с «Торпедо» был по-своему напряженным

— Ну это всего лишь теория. Всё равно всё в первую очередь зависит от нас, от того, как мы будем готовиться. Мы уже начинаем готовиться ко второму раунду, главное здесь — хорошо отдохнуть и уже планомерно тренироваться. Мы каждый день готовимся к этому, и все мысли только о втором раунде.