Этот гол СКА не отменить! Победу Питеру в овертайме принёс неожиданный герой

«Аргументы принятого судейским комитетом решения мне понятны: у Воробьёва был контакт с Моторыгиным, поэтому арбитры отменили взятие ворот. Но мне в целом не нравится, что судьи не принимают решение сами и не берут на себя ответственность. В овертайме по регламенту все голы просматриваются в “военной комнате”, — заявил мне известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.