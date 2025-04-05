«На ленинградской улице не очкуют». Жаркое выступление Ротенберга после пятого матча

— Это провокаторы. Они используют нашу интеллектуальную собственность. У вас есть юридическое образование? Найдите юриста, узнайте, кто за этим стоит. Надо разобраться с этим. К сожалению или к счастью, я не знаю, кто это. Сейчас столько анонимных каналов. Часто IP-адрес находится в другой стране. Как вы думаете, в какой стране находится IP-адрес этого канала? Не могу это комментировать, повлиять не могу. Прошу найти юриста, обратиться к этим ребятам, узнать, как их зовут, найти их IP-адрес. Это интересная работа. Может, вы будете удивлены, какие фамилии мы там найдём. Возможно, очень знакомые. Обратитесь в правоохранительные органы, они точно найдут их.