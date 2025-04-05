Вячеслав Войнов: «Оборону “Локомотива” преодолеть не получилось»

— Безусловно, это тоже одна из причин. Но я не хочу сейчас оборачиваться назад и смотреть, что можно было лучше или хуже сделать. Закончили бы регулярку выше, попали бы на другую команду… Но опять же, всё это рассуждения из серии «может быть» и «не может быть». Можно с 1 сентября начинать, выигрывать каждый матч и в конце смотреть, на кого ты вышел в плей-офф. Мы, к сожалению, вышли на «Локомотив» — результат известен.