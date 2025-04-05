Ларионов и «Торпедо» — всё. Профессору не простили слабый сезон и сухой вылет от «Локомотива»

«Не хватило креатива. Не хочу никого обижать, делать громкие заявления, но если у нас была бы тройка моего созыва — Крутов-Ларионов-Макаров — то мы бы обыграли соперника без проблем. У нас хорошие техничные ребята, но они не прошли через каждодневный труд. У нас три месяца не было четырех форвардов. Игра строится вокруг тех людей, которые делают разницу. Это не оправдание, что мы потеряли людей. Игроки, которых мы должны беречь и двигаться дальше. Этого нам не хватило», — сказал тренер на пресс-конференции.