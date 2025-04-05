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Ларионов и «Торпедо» — всё. Профессору не простили слабый сезон и сухой вылет от «Локомотива»

Проработал в клубе три сезона.

Источник: Спорт-Экспресс

Первый раунд плей-офф КХЛ еще не закончен, а уже есть громкая тренерская отставка — «Торпедо» расторгло контракт с Игорем Ларионовым после сухого вылета от «Локомотива» (0−4). 64-летний специалист руководил нижегородской командой на протяжении трех сезонов.

Что известно об отставке

Слухи об уходе Ларионова возникли почти сразу после вылета «Торпедо». В субботу у «СЭ» появился инсайд о готовящемся расторжении контракта, в итоге он подтвердился в тот же день.

«Торпедо» уволило Ларионова, у которого по соглашению оставалось еще два года в клубе. Решение руководства прокомментировал гендиректор Александр Харламов.

«Игорь Николаевич внес значительный вклад в развитие хоккейного клуба “Торпедо”, и мы искренне благодарим его за проделанную работу. Под его руководством команда сохранила и укрепила выбранный курс на атакующий стиль игры, свободу мышления на льду и доверие к молодым хоккеистам.

Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым, и высоко ценим все, что было сделано за эти годы. В то же время, по итогам завершившегося сезона нам не удалось достичь поставленных спортивных целей, и это стало поводом для принятия совместного решения. «Торпедо» готовится к переезду на новую арену и продолжит движение вперед, сохраняя свою приверженность атакующему стилю и высоким результатам«, — приводит слова Харламова пресс-служба “Торпедо”.

Чем Ларионов запомнился в «Торпедо»

Сам Ларионов пока никак не прокомментировал уход из клуба. Зато он высказался сразу после вылета из плей-офф: по его словам, в противостоянии с «Локомотивом» помешали кадровые проблемы.

«Не хватило креатива. Не хочу никого обижать, делать громкие заявления, но если у нас была бы тройка моего созыва — Крутов-Ларионов-Макаров — то мы бы обыграли соперника без проблем. У нас хорошие техничные ребята, но они не прошли через каждодневный труд. У нас три месяца не было четырех форвардов. Игра строится вокруг тех людей, которые делают разницу. Это не оправдание, что мы потеряли людей. Игроки, которых мы должны беречь и двигаться дальше. Этого нам не хватило», — сказал тренер на пресс-конференции.

Ларионов возглавил «Торпедо» перед началом чемпионата-2022/23 — он же и остался самым успешным за время во главе клуба. В каждом из трех сезонов под его руководством нижегородцы выходили в плей-офф, занимая в Западной конференции четвертое, седьмое и восьмое места соответственно. Пройти первый раунд плей-офф удалось лишь раз — в кампании-2022/23 команда Ларионова обыграла московское «Динамо» (4−2), но далее всухую уступила СКА.

Артемий Кутейников