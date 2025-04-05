Действующий победитель Кубка Гагарина «Металлург» проиграл в первом раунде «Авангарду»

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4−2 в пользу «Авангарда». «Металлург» стал пятым клубом, который в статусе действующего победителя Кубка Гагарина завершил выступление в следующем розыгрыше плей-офф в первом раунде, после уфимского «Салавата Юлаева» (2012), московского «Динамо» (2014), казанского «Ак Барса» (2019) и столичного ЦСКА (2024).