Действующий победитель Кубка Гагарина «Металлург» проиграл в первом раунде «Авангарду»

ОМСК, 5 апреля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» уступил омскому «Авангарду» в серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шестая встреча противостояния прошла в Омске и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Гуляев (27-я минута) и Наиль Якупов (28, 35). У проигравших отличились Дмитрий Силантьев (45) и Данила Юров (52).
Серия до четырех побед завершилась со счетом 4−2 в пользу «Авангарда». «Металлург» стал пятым клубом, который в статусе действующего победителя Кубка Гагарина завершил выступление в следующем розыгрыше плей-офф в первом раунде, после уфимского «Салавата Юлаева» (2012), московского «Динамо» (2014), казанского «Ак Барса» (2019) и столичного ЦСКА (2024).
«Авангард» стал третьим участником четвертьфинала Кубка Гагарина. В ¼ финала до этого пробились победитель регулярного чемпионата и прошлогодний финалист плей-офф ярославский «Локомотив» и московский «Спартак». Соперники команд по следующему раунду определятся позднее.