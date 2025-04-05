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Действующий победитель Кубка Гагарина «Металлург» проиграл в первом раунде «Авангарду»

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4−2 в пользу омичей.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 5 апреля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» уступил омскому «Авангарду» в серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шестая встреча противостояния прошла в Омске и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Гуляев (27-я минута) и Наиль Якупов (28, 35). У проигравших отличились Дмитрий Силантьев (45) и Данила Юров (52).

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4−2 в пользу «Авангарда». «Металлург» стал пятым клубом, который в статусе действующего победителя Кубка Гагарина завершил выступление в следующем розыгрыше плей-офф в первом раунде, после уфимского «Салавата Юлаева» (2012), московского «Динамо» (2014), казанского «Ак Барса» (2019) и столичного ЦСКА (2024).

«Авангард» стал третьим участником четвертьфинала Кубка Гагарина. В ¼ финала до этого пробились победитель регулярного чемпионата и прошлогодний финалист плей-офф ярославский «Локомотив» и московский «Спартак». Соперники команд по следующему раунду определятся позднее.

Авангард
3:2
0:0, 3:0, 0:2
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
5.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Андрей Разин
Вратари
Никита Серебряков
Илья Набоков
1-й период
03:48
Павел Коледов
03:48
Даниил Вовченко
06:16
Даниил Чайка
13:56
Егор Яковлев
2-й период
26:55
Михаил Гуляев
(Рид Буше, Алекс Грант)
27:44
Наиль Якупов
(Семен Чистяков, Майкл Маклауд)
30:46
Наиль Якупов
34:56
Наиль Якупов
(Николай Прохоркин)
37:34
Майкл Маклауд
3-й период
44:11
Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Артем Минулин)
49:01
Дамир Шарипзянов
51:39
Данила Юров
(Никита Камалов, Никита Михайлис)
59:06
Майкл Маклауд
Статистика
12
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит