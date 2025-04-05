«Авангард» и «Металлург» выдали шикарную серию! Теперь в КХЛ будет новый чемпион

После того, как «Авангард» повёл в серии с «Металлургом» со счётом 3−0, далеко не все предполагали, что уральцы смогу выиграть два следующих матча. Но чемпионский дух у коллектива Андрея Разина никуда не делся, да и опыта после прошлого сезона уже не занимать. В результате «Магнитка» начала переворачивать ход противостояния, что, конечно, никак не могло устраивать Ги Буше и его помощников.