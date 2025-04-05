Эра Ларионова в «Торпедо» завершилась на полуслове. Но винить в этом Профессор может только себя

Пожалуй, в истории «автозаводцев» не было и, возможно, не будет более противоречивого тренера, чем Игорь Николаевич. Он критиковал всех, кто играет пассивно и действует вторым номером, но в последние два сезона его «Торпедо» нередко можно было увидеть откатывающимся всей пятеркой. Выступал против блата в российском хоккее, но регулярно ставил в состав сына и регулярно использовал его в концовках при пустых воротах у соперника. Публично обвинял Тихонова в «Огоньке» в тирании, создании культа личности и отсутствии у игроков права голоса, но мгновенно выкорчевывал из «Торпедо» ветеранов, которые имели свое мнение. Мечтал видеть в команде Кьеллини и Бэйла, но привозил из Венгрии и Германии загадочных Филлипсов и Томпсонов.