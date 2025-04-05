Эра Ларионова в «Торпедо» завершилась на полуслове. Но винить в этом Профессор может только себя

В какой момент все пошло не так?
Еще совсем недавно мало кто мог предположить, что главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов, подписывая новый трехлетний контракт с клубом в январе прошлого года, покинет Нижний Новгород уже этой весной. Какими бы разочаровывающими ни были текущие результаты «автозаводцев», позиции легенды, приглашенной в свое время на работу в город лично губернатором Нижегородской области, выглядели достаточно крепкими.
Еще несколько месяцев назад он помогал обустраивать клубную раздевалку на новой арене по образцу «Литл Сизар Арены» в Детройте и готовился триумфально открывать следующий сезон в свежем 12-тысячнике. А сейчас его пути с нижегородцами резко разошлись после быстрых 0:4 от «Локомотива» в первом раунде и неудовлетворительного результата команды.
Когда проект Ларионова в «Торпедо» свернул не туда? Кажется, началом конца можно считать май прошлого года. Именно тогда Профессор фактически выжил из клуба генерального менеджера нижегородцев Максима Гафурова — человека, который при достаточно скромном бюджете заложил великолепное основание под одной из самых симпатичных команд в истории лиги.
Гафуров был фигурой, который во многом сдерживал чересчур романтичные порыва Ларионова. Хотя и нередко соглашался на прихоти своего главного тренера вроде подписаний японца Ю Сато, некогда бывшего клиентом агентства Профессора, и мичиганского друга его сына Бобби Линча. К слову, переход последнего он продавил, заставив клуб отказаться от подписания Джошуа Ливо, чей энхаэловский бэкграунд посчитал слишком сомнительным.
Молодой менеджер как мог уберегал легендарного хоккеиста от откровенно импульсивных приобретений. Например, два года назад он убедил Ларионова не подписывать талантливого, но чересчур проблемного канадца Джоша Хо-Сэнга, который второй сезон подряд пишет рэп-альбомы и в перерывах между работой в студии зачем-то поигрывает в хоккей в ECHL. И эта падкость члена Тройного клуба на громкие в прошлом имена была одной из его главных проблем.
Чем сильнее рос культ личности Ларионова в Нижнем Новгороде, тем сложнее Гафурову становилось удерживать на поворотах тренера, на глазах становившегося одним из главных лиц современной КХЛ. Стоило бывшему боссу нижегородцев весной 2024-го отказаться подписывать новый контракт с Ларионовым-младшим, как тот мгновенно превратился в персону нон грата, а перед губернатором был поставлен ультиматум из разряда «либо я, либо он».
На старом багаже
Выиграв аппаратную борьбу у человека, который вынужденно переместился на политический пост и отправился курировать профессиональный спорт в регионе, Профессор полностью уничтожил систему сдержек и противовесов в клубе. С этого момента «Торпедо» полностью превратилось в личный проект Ларионова, который функционировал на мощностях, установленных Гафуровым. Формально место последнего в штатном расписании занял воспитанник нижегородского хоккея Вадим Аверкин, также потерпевший поражение во Владивостоке от Леонида Тамбиева. Однако в реальности вся полнота власти оказалась сосредоточена в руках центра из Русской пятерки «Детройта».
Положительные изменения в школе и интернате, прилично пожирневшая молодежная прослойка благодаря работе скаутского отдела и появление в вертикали необходимого звена в виде прямого фарм-клуба в ВХЛ позволяли «Торпедо» и дальше развиваться при далеко не самом выдающемся бюджете. Но ожидаемого прогресса не случилось как в плане командного результата, так и с позиции культивирования собственного уникального атакующего стиля. Требовать от Ларионова регулярного прохода первого раунда, где нижегородцам противостоят клубы с платежными ведомостями вдвое больше, было бы странно. Вот только вместе с исчезновением турнирных подвигов у «Торпедо» испарился тот хоккей, который влюблял в себя три года назад.
Еще в прошлом сезоне многим стало понятно, насколько велика была роль в тренерском штабе волжан уехавшего вскоре на повышение в Череповец Андрея Козырева. Пока Ларионов играл в теоретика, формировал новую культуру, декларировал и транслировал свои принципы и ценности на долгих пресс-конференциях, действующий коуч «Северстали» выполнял роль практика и непосредственно работал в поле. Тем удивительнее, что Игорь Николаевич не стал держаться за крайне ценного ассистента со схожими взглядами на игру. И полноценно заменить его за два года в Нижнем Новгороде не сумели.
При этом в текущем сезоне у Ларионова медленнее стала расти молодежь, чье стремительное развитие ставилось ему в заслугу. Если сбавившему в конце регулярки обороты Никите Артамонову удалось сделать шаг вперед, то Антон Силаев, Василий Атанасов, Богдан Конюшков и Владислав Фирстов в лучшем случае остались на прежнем уровне.
В том, что «атакующий хоккей Профессора» фактически разрабатывал другой специалист, нет ничего зазорного. Классного главного тренера нередко делают свита или надежные помощники. Таких примеров в нашем хоккее достаточно. Олег Знарок долго время шагал по карьере бок о бок с Харийсом Витолиньшем, Леонид Тамбиев неразлучен с довольно непубличным Андреем Банадой, а Вячеслав Быков возвращал былую славу сборной России в классическом тандеме с Игорем Захаркиным.
Один из самых умнейших советских хоккеистов своего поколения действительно был хорош и органичен в роли популяризатора хоккея и идеолога. Он старался применять североамериканский опыт, двигая лавки ближе к бортам, пропагандировал отказ от сахара и правильное питание, лоббировал увеличение сроков проведения сезона и превращал пресс-конференции в шоу собственного имени. Его способность очаровать и заставить себя слушать с открытым ртом не отнять. По сути, в команде без заоблачных средств и готовых мастеров именно Ларионов и был главной звездой.
Слова стали расходиться с делами
Правда, со временем все его выступления начали чересчур контрастировать с невыдающимися результатами «Торпедо», а в какой-то момент и вовсе перетекли в демагогию. В этом сезоне довольно часто можно было услышать, как Ларионов задвигал на второй план разговоры о конкретных игровых проблемах нижегородцев мичиганскими байками из склепа, монологами о необходимости работать на зрителя и порой откровенными обвинениями соперников в чересчур закрытом хоккее. В последнее время болельщики все чаще ждали от Профессора конкретных причин планомерного спада команды, но вместо них постоянно получали общие фразы и рассказы о Скотти Боумэне.
Пожалуй, в истории «автозаводцев» не было и, возможно, не будет более противоречивого тренера, чем Игорь Николаевич. Он критиковал всех, кто играет пассивно и действует вторым номером, но в последние два сезона его «Торпедо» нередко можно было увидеть откатывающимся всей пятеркой. Выступал против блата в российском хоккее, но регулярно ставил в состав сына и регулярно использовал его в концовках при пустых воротах у соперника. Публично обвинял Тихонова в «Огоньке» в тирании, создании культа личности и отсутствии у игроков права голоса, но мгновенно выкорчевывал из «Торпедо» ветеранов, которые имели свое мнение. Мечтал видеть в команде Кьеллини и Бэйла, но привозил из Венгрии и Германии загадочных Филлипсов и Томпсонов.
Что точно Ларионову удалось сделать в Нижнем Новгороде, так это вывести бренд «Торпедо» на новый уровень и привлечь к нему внимание нейтрального болельщика не только в России, но и за границей. Какой бы противоречивой ни была эпоха Профессора в городе, где Ока обнимается с Волгой-рекой (слова из песни «Нижегородская лирическая», которую клуб включает на каждом домашнем матче в третьем периоде), она точно была не скучной.
Далеко не факт, что без одной из самых ярких личностей в истории КХЛ клуб ждут более счастливые и радужные времена. Теоретически уход легенды открывает дверь для возвращения Максима Гафурова, не горевшего желанием уходить на вынужденное повышение год назад. Расставшись с Ларионовым, генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заверил, что клуб продолжит придерживаться вектора на атакующий хоккей. Теперь хочется понять только то, с каким бюджетом «автозаводцы» начнут следующий сезон в своем новом доме.