«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в шестом матче серии плей-офф КХЛ

Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 5:1 (4:0, 1:0, 0:1). В составе «Ак Барса» дубль оформил Эрик О’Делл (13-я и 33-я минуты), по шайбе забросили Никита Дыняк (3), Митчелл Миллер (4) и Александр Барабанов (5). У «Автомобилиста» отличился Данил Романцев (58).