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«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в шестом матче серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» крупно обыграл «Автомобилист» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ.

Источник: https://vk.com/hcakbars

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» нанес крупное поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 5:1 (4:0, 1:0, 0:1). В составе «Ак Барса» дубль оформил Эрик О’Делл (13-я и 33-я минуты), по шайбе забросили Никита Дыняк (3), Митчелл Миллер (4) и Александр Барабанов (5). У «Автомобилиста» отличился Данил Романцев (58).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающая, седьмая встреча пройдет в Екатеринбурге 7 апреля.

Ак Барс
5:1
4:0, 1:0, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
5.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8782 зрителя
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Николай Заварухин
Вратари
Тимур Билялов
Евгений Аликин
(Владимир Галкин)
1-й период
02:22
Никита Дыняк
(Алексей Марченко)
03:33
Митчелл Миллер
(Кирилл Семенов)
04:55
Александр Барабанов
(Артем Галимов)
12:02
Эрик О`Делл
(Артемий Князев)
14:23
Ник Петан
17:53
Александр Шаров
2-й период
29:51
Дмитрий Яшкин
29:51
Степан Хрипунов
30:18
Ник Эберт
32:25
Эрик О`Делл
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
3-й период
44:42
Кирилл Семенов
57:17
Данил Романцев
(Максим Денежкин, Артем Каштанов)
Статистика
6
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит