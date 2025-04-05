ЦСКА выбыл из Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» в первом раунде

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минское «Динамо» обыграло московский ЦСКА в шестом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина и вышло в следующий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 6:2 (1:1, 1:0, 4:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Николая Мелош (14-я минута), Джошуа Брук (44), Виталий Пинчук (45) и Александр Волков (60), а также дубль оформил Егор Бориков (28; 53). У ЦСКА голами отметились Максим Сорокин (20) и Владислав Провольнев (55).
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу клуба из Белоруссии. ЦСКА во втором сезоне подряд завершил выступление в Кубке Гагарина в первом раунде. Минская команда впервые в своей истории вышла в ¼ финала плей-офф КХЛ.
По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло четвертое место в Западной конференции, где ЦСКА расположился на пятой строчке. Команды впервые играли друг с другом в Кубке Гагарина.