ЦСКА выбыл из Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» в первом раунде

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу клуба из Белоруссии. ЦСКА во втором сезоне подряд завершил выступление в Кубке Гагарина в первом раунде. Минская команда впервые в своей истории вышла в ¼ финала плей-офф КХЛ.