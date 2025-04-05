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ЦСКА выбыл из Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» в первом раунде

ЦСКА выбыл из Кубка Гагарина, уступив минскому Динамо в матче плей-офф КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минское «Динамо» обыграло московский ЦСКА в шестом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина и вышло в следующий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:2 (1:1, 1:0, 4:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Николая Мелош (14-я минута), Джошуа Брук (44), Виталий Пинчук (45) и Александр Волков (60), а также дубль оформил Егор Бориков (28; 53). У ЦСКА голами отметились Максим Сорокин (20) и Владислав Провольнев (55).

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу клуба из Белоруссии. ЦСКА во втором сезоне подряд завершил выступление в Кубке Гагарина в первом раунде. Минская команда впервые в своей истории вышла в ¼ финала плей-офф КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло четвертое место в Западной конференции, где ЦСКА расположился на пятой строчке. Команды впервые играли друг с другом в Кубке Гагарина.

ЦСКА
2:6
1:1, 0:1, 1:4
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
5.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9504 зрителя
Главные тренеры
Илья Воробьев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Просветов
(Иван Просветов, Иван Просветов)
Василий Демченко
1-й период
03:27
Ксавье Уэлле
07:28
Максим Соркин
13:15
Николас Мелош
(Даниил Сотишвили, Илья Усов)
16:03
Денис Гурьянов
16:03
Ксавье Уэлле
19:50
Максим Соркин
(Колби Уильямс)
2-й период
24:45
Денис Гурьянов
27:25
Егор Бориков
(Илья Усов, Николас Мелош)
27:25
Фредрик Классон
27:25
Илья Усов
29:43
Ксавье Уэлле
35:24
Николас Мелош
3-й период
43:04
Джош Брук
(Сергей Кузнецов)
44:04
Егор Афанасьев
44:04
Иван Дроздов
44:25
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Джордан Гросс)
52:20
Егор Бориков
54:13
Брэйди Лайл
54:28
Владислав Провольнев
(Егор Афанасьев)
54:57
Владислав Провольнев
59:25
Александр Волков
(Ксавье Уэлле)
Статистика
14
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит