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Разин назвал вылет «Металлурга» из Кубка Гагарина ударом по самолюбию

Разин назвал вылет «Металлурга» в 1-м раунде Кубка Гагарина ударом по самолюбию.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал ударом по самолюбию поражение магнитогорского клуба от омского «Авангарда» в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В субботу «Металлург» в гостях проиграл «Авангарду» со счетом 2:3 в шестом матче и уступил в серии со счетом 2−4.

«То, что вылетели в первом раунде, конечно, — это удар по самолюбию. Но у меня есть свои мысли. Сейчас озвучивать какие-то заявления не хочется, хочется развернуть пальчик на себя и, где-то проанализировав, понять, где ошибся. Но глобально, чтобы мы прям взяли и, как говорится, обосрались — такого нет. Мы, считаю, играли на равных. Если взять выигрыши в основное время, то у нас ничья. Но, к сожалению, в овертаймах мы проигрывали, хотя в прошлом плей-офф как раз именно все овертаймы мы выигрывали. Скорее всего, вот это и стало решающим фактором», — заявил Разин на пресс-конференции, видеозапись которой выложена на официальной странице «Металлурга» в соцсети «ВКонтакте».

«Металлург» был действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финале «Магнитка» победила ярославский «Локомотив» (4−0).