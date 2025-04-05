Разин назвал вылет «Металлурга» из Кубка Гагарина ударом по самолюбию

«То, что вылетели в первом раунде, конечно, — это удар по самолюбию. Но у меня есть свои мысли. Сейчас озвучивать какие-то заявления не хочется, хочется развернуть пальчик на себя и, где-то проанализировав, понять, где ошибся. Но глобально, чтобы мы прям взяли и, как говорится, обосрались — такого нет. Мы, считаю, играли на равных. Если взять выигрыши в основное время, то у нас ничья. Но, к сожалению, в овертаймах мы проигрывали, хотя в прошлом плей-офф как раз именно все овертаймы мы выигрывали. Скорее всего, вот это и стало решающим фактором», — заявил Разин на пресс-конференции, видеозапись которой выложена на официальной странице «Металлурга» в соцсети «ВКонтакте».