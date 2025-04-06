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«Трактор» обыграл «Адмирал» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Трактор обыграл Адмирал в шестом матче и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

Источник: КХЛ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Сергей Телегин (30-я минута) и Владимир Ткачев (60). На 14-й минуте нападающий «Трактора» Максим Шабанов не сумел реализовать буллит.

«Трактор» выиграл серию со счетом 4−2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата челябинцы заняли первое место в Восточной конференции, где «Адмирал» расположился на восьмой строчке.

Адмирал
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
6.04.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5445 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Бенуа Гру
Вратари
Андрей Мишуров
Сергей Мыльников
(Закари Фукале)
1-й период
12:36
Арсений Коромыслов
13:55
Георгий Солянников
2-й период
22:36
Бадди Робинсон
29:02
Сергей Телегин
(Артем Блажиевский, Бадди Робинсон)
29:58
Арсений Коромыслов
3-й период
46:42
Иван Муранов
49:59
Виталий Кравцов
53:10
Сергей Телегин
56:04
Никита Сошников
59:18
Владимир Ткачев
(Семен Дер-Аргучинцев)
Статистика
6
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит