«Трактор» обыграл «Адмирал» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Сергей Телегин (30-я минута) и Владимир Ткачев (60). На 14-й минуте нападающий «Трактора» Максим Шабанов не сумел реализовать буллит.
«Трактор» выиграл серию со счетом 4−2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.
По итогам регулярного чемпионата челябинцы заняли первое место в Восточной конференции, где «Адмирал» расположился на восьмой строчке.