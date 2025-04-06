«Трактор» обыграл «Адмирал» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Сергей Телегин (30-я минута) и Владимир Ткачев (60). На 14-й минуте нападающий «Трактора» Максим Шабанов не сумел реализовать буллит.